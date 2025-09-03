ЦСКА ще играе контрола с Радник Сурдулица в паузата за националните отбори

ЦСКА ще изиграе контролен двубой със сръбския Радник Сурдулица в паузата за националните отбори. Спарингът ще се играе в Панчарево в петък от 17:00 часа и ще е закрит за фенове и медии.

"Армейците" са на лагер в Банско, който ще продължи до петък, 5 септември, като спарингът със сръбския тим ще се проведе веднага след завръщането на отбора от пиринския курорт.

Най-новото попълнение на ЦСКА Анжело Мартино направи днес първа тренировка с тима. Аржентинският защитник бе посрещнат топло от треньорския щаб и футболистите на „червените“ в Банско, където ЦСКА е на тренировъчен лагер по време на паузата в първенството.

При „армейците“ Мартино ще е съотборник с още няколко латиноамерикански футболисти като Пастор, Бусато и Кордоба, както и със сънародника си Леандро Годой.