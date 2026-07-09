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ЦСКА ще разчита на шестима играчи от школата си в НБЛ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: bgbasket.com
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Спорт
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Това са Калоян Колев, Боян Кьосев, Георги Димов, Борис Гидов, Кристиян Каменски и Стефан Михайлов

ЦСКА ще разчита на шестима играчи от школата си в НБЛ
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ЦСКА ще разчита на шестима играчи от юношеските гарнитури за мъжкия си отбор при завръщането му в НБЛ. За "червените" в елита ще играят Калоян Колев, Боян Кьосев, Георги Димов, Борис Гидов, Кристиян Каменски и Стефан Михайлов, които са част от националните отбори на България за 18 и 20 години.

Колев е неизменна част от школата на „червените“ в последните години, а през миналия сезон остави отлични впечатления при 19-годишните момчета и за отбора в ББЛ Б група. Юношеският национал помогна на „армейците“ да триумфират с Купата на БФБ при момчетата до 19 години и да спечелят среброто във въпросната възраст на финалите в София. Центърът стана MVP за купата на страната във Варна.

До този момент 16-годишният талант преминава и при подрастващите на Спартак София. Впоследствие 206-сантиметровият баскетболист играе и за отбора на Спартак в ББЛ Б група.

Кьосев също натрупа опит в подрастващите формации на „армейците“ в последните сезони. Юношеският национал се отличи при спечелването на Купата на БФБ и сребърните отличия за на финалите при 19-годишните момчета. Именно по време на втория финален турнир гардът остави отпечатък, ставайки топреализатор в София. Подобно на Колев, 18-годишният баскетболист се подвизаваше в отбора, който играе в ББЛ Б група.

186-сантиметровият плеймейкър има мачове и с ЦСКА в ББЛ А група.

Каменски подсили школата на отбора от столицата през 2023 г. и постепенно се превърна в ключова фигура. Националът до 18 години затвърди тези впечатления и през 2025/2026, помагайки за спечелването и на двете отличия. Освен това центърът демонстрираше своите възможности и с отбора във втория ни ешелон.

18-годишният играч е юноша на Шумен. Впоследствие 206-сантиметровият баскетболист премина през първия и втория отбор на „жълто-зелените“.

Димов премина на по-късен етап при подрастващите на „червените“. Все пак юношеският национал изигра ключова роля за успехите им през 2025/2026. Подобно на останалите, гардът игра за отбора в ББЛ Б група.

17-годишният играч е продукт на школата на Берое Стара Загора. Впоследствие 183-сантиметровият плеймейкър продължи пътя си при подрастващите на Миньор 2015, където стигна и до втория отбор на „чуковете“ във второто ниво.

Гидов демонстрира своите възможности при бодрата смяна на „армейците“ през последните четири години. Гардът, който също води подготовка с националите до 18 години, имаше съществен принос за представянето на отбора, воден от Планимир Дафинов, записвайки мачове и за ЦСКА в ББЛ Б група. 18-годишният талант игра за „червените“ и в ББЛ А група. Освен това 194-сантиметровият баскетболист премина през Ахил и втория отбор на Политехника.

Михайлов подсили подрастващите на столичния тим през 2023 г. Крилото обаче имаше по-ограничена роля, включително и в ББЛ Б група.

Преди това 19-годишният играч се изявява за ЦСКА и в А група. 203-сантиметровият баскетболист преминава през Политехника и Черно море Викудха във второто ниво на родния баскетбол.

#БК ЦСКА

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