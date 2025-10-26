ЦСКА срещу Берое в единстения двубой от Първа лига в неделя

Отборът на ЦСКА ще се изправи срещу Берое от 17:15 часа в единствения двубой от Първа лига в неделя.

„Червените“ записаха първа победа под ръководството на Христо Янев миналия кръг когато се наложиха над последния в класирането новак Добруджа с минималното 1:0. Героят от Добрич Йоанис Питас се очаква и сега да има основна роля срещу следващия съперник Берое.



ЦСКА няма две поредни победи от началото на сезона – на практика, отборът е само с два успеха през цялата кампания, като преди Добруджа драматично беше надвит и Септември с 3:1 у дома. Това отрежда на „армейците“ едва 11-та позиция с 13 точки в актива.

Берое от своя страна е седми с една повече, но има и мач по-малко от ЦСКА. Той е срещу шампиона Лудогорец.

Заралии играят на приливи и отливи, като все пак е с една загуба в последните си шест мача от елита – от лидера Левски с 1:3 на „Герена“. В останалите срещи старозагорци победиха Ботев Враца и Добруджа у дома и направиха равенства с Арда, Славия и Монтана.