БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА срещу Берое в единстения двубой от Първа лига в неделя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Столичани са в търсене на втора поредна победа в първенството.

ЦСКА фенове
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Отборът на ЦСКА ще се изправи срещу Берое от 17:15 часа в единствения двубой от Първа лига в неделя.

„Червените“ записаха първа победа под ръководството на Христо Янев миналия кръг когато се наложиха над последния в класирането новак Добруджа с минималното 1:0. Героят от Добрич Йоанис Питас се очаква и сега да има основна роля срещу следващия съперник Берое.

ЦСКА няма две поредни победи от началото на сезона – на практика, отборът е само с два успеха през цялата кампания, като преди Добруджа драматично беше надвит и Септември с 3:1 у дома. Това отрежда на „армейците“ едва 11-та позиция с 13 точки в актива.

Берое от своя страна е седми с една повече, но има и мач по-малко от ЦСКА. Той е срещу шампиона Лудогорец.

Заралии играят на приливи и отливи, като все пак е с една загуба в последните си шест мача от елита – от лидера Левски с 1:3 на „Герена“. В останалите срещи старозагорци победиха Ботев Враца и Добруджа у дома и направиха равенства с Арда, Славия и Монтана.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Берое Стара Загора #ПФК ЦСКА София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
1
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
2
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
3
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
4
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент...
Стрелба в Есен
5
Стрелба в Есен
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани (СНИМКИ)
6
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
2
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
4
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
6
12-годишен ученик е намушкан в столично училище

Още от: Български футбол

Даниел Боримиров, Димитър Илиев и Димитър Каров в "Арена спорт"
Даниел Боримиров, Димитър Илиев и Димитър Каров в "Арена спорт"
Атанас Атанасов: В нито един момент не бяхме в глуха защита срещу Левски Атанас Атанасов: В нито един момент не бяхме в глуха защита срещу Левски
Чете се за: 01:57 мин.
Хулио Веласкес: Първенството не се състои само от Левски и Лудогорец Хулио Веласкес: Първенството не се състои само от Левски и Лудогорец
Чете се за: 02:02 мин.
Лидерът в Първа лига Левски се наложи над последния Добруджа Лидерът в Първа лига Левски се наложи над последния Добруджа
Чете се за: 01:17 мин.
Първа лига: Левски - Добруджа (ГАЛЕРИЯ) 3:0 Първа лига: Левски - Добруджа (ГАЛЕРИЯ) 3:0
Ратко Достанич: Трябва да изчистим някои индивидуални грешки Ратко Достанич: Трябва да изчистим някои индивидуални грешки
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до София
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за опасно време: Гръмотевични бури и дъжд Жълт и оранжев код за опасно време: Гръмотевични бури и дъжд
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Нова масирана руска атака срещу Киев Нова масирана руска атака срещу Киев
Чете се за: 00:45 мин.
По света
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф "Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
Чете се за: 13:52 мин.
Европа
На Димитровден небето се отваря
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Тръмп увеличи митата за Канада
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ