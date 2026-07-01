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ЦСКА стартира новия сезон в НБЛ срещу дебютанта Политехника

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Спорт
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Жребият за сезон 2026/27 изпрати завръщащия се в елита ЦСКА срещу новака, а шампионатът започва на 10 октомври

ЦСКА стартира новия сезон в НБЛ срещу дебютанта Политехника
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА ще открие новия сезон в Националната баскетболна лига с двубой срещу дебютанта Политехника. Това определи жребият за първенството през сезон 2026/27, който беше изтеглен в зала „Триадица“ в София.

„Армейците“ се завръщат сред най-добрите отбори в българския баскетбол и ще направят официалното си завръщане в елита срещу един от новите участници в шампионата. Другият тим, който подновява участието си в НБЛ – Ямбол, ще започне сезона с двубой срещу Рилски спортист.

Новият сезон в Националната баскетболна лига ще стартира на 10 октомври, а седмица по-рано – на 3 октомври, ще се проведе срещата за Суперкупата на България.

Програма на първия кръг:

ЦСКА – Политехника
Ямбол – Рилски спортист
Академик Бултекс 99 – Берое
Миньор 2015 Перник – Шумен
Ботев 2012 Враца – Балкан
Спартак Плевен – Локомотив Пловдив
Левски – Черно море Тича

#НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Политехника #БК ЦСКА

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