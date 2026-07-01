ЦСКА стартира новия сезон в НБЛ срещу дебютанта Политехника

ЦСКА ще открие новия сезон в Националната баскетболна лига с двубой срещу дебютанта Политехника. Това определи жребият за първенството през сезон 2026/27, който беше изтеглен в зала „Триадица“ в София.

„Армейците“ се завръщат сред най-добрите отбори в българския баскетбол и ще направят официалното си завръщане в елита срещу един от новите участници в шампионата. Другият тим, който подновява участието си в НБЛ – Ямбол, ще започне сезона с двубой срещу Рилски спортист.

Новият сезон в Националната баскетболна лига ще стартира на 10 октомври, а седмица по-рано – на 3 октомври, ще се проведе срещата за Суперкупата на България.

Програма на първия кръг:

ЦСКА – Политехника

Ямбол – Рилски спортист

Академик Бултекс 99 – Берое

Миньор 2015 Перник – Шумен

Ботев 2012 Враца – Балкан

Спартак Плевен – Локомотив Пловдив

Левски – Черно море Тича