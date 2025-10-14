БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

ЦСКА започна подготовка за мача с Добруджа

Заради различни физически проблеми на индивидуален режим се готвят Иван Турицов и Улаус Скаршем.

ЦСКА подготовка треноровка
Снимка: Официален сайт / cska.bg
Слушай новината

Представителният тим на ЦСКА започна активна подготовка за предстоящия двубой срещу Добруджа от 12-ия кръг на Първа професионална лига. Към състава на Христо Янев вече се присъединиха Иван Турицов, Фьодор Лапоухов, Кевин Додай, Йоанис Питас и Лумбард Делова, които имаха ангажименти с националните отбори на своите страни, а през утрешния ден се очаква завръщането и на останалите „армейски“ национали.

Заради различни физически проблеми на индивидуален режим се готвят Иван Турицов и Улаус Скаршем.

В дните до шампионатното гостуване „червените“ ще тренират едноразово на клубната база в Панчарево. Двубоят срещу Добруджа е на 19 октомври (неделя) от 15:00 ч., а тимът ни ще отпътува за Добрич в предишния ден.

ЦСКА победи Септември в контрола, като вкара четири гола за едно полувреме
ЦСКА победи Септември в контрола, като вкара четири гола за едно полувреме
Четирима различни голмайстори се разписаха за “червените”.
Чете се за: 01:40 мин.
Гледайте световната квалификация Испания - България тази вечер по БНТ
Гледайте световната квалификация Испания - България тази вечер по БНТ
Юношеските национали до 19 години победиха Молдова
Чете се за: 01:22 мин.
Марин Петков: Какво по-хубаво да играеш срещу най-добрия отбор в света
Чете се за: 01:57 мин.
България с тежко гостуване на безгрешна Испания
Чете се за: 07:07 мин.
Ивайло Чочев: Знаем, че играем с най-силния отбор в света
Чете се за: 01:52 мин.
Александър Димитров: Ще се опитаме да имаме друго лице
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село Николово остават в сила
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Фалстарт на делото за погрома над сградата на Европейската комисия в София
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Израелски военни са открили огън в северната част на Газа
Чете се за: 01:40 мин.
По света
