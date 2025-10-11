ЦСКА победи Септември в контрола, като вкара четири гола за едно полувреме

ЦСКА победи с 4:0 Септември София в контрола, провела се на клубната база на “червените” в Панчарево. И четирите попадения паднаха през първата част, когато се разписаха четирима различни футболисти.

“Червените” поведоха в 14-ата минута. Пастор прати топката към далечната греда, където Леандро Годой засече с глава и реализира за 1:0.

Десет минути след това “армейците” удариха за втори път. При бърза контраатака Брахими получи отдясно и отправи добро центриране по земя, успоредно на голлинията. Робин Шутен скочи на шпагат и прати топката в собствената си врата.

В 27-ата минута ЦСКА стигна до трето попадение. Брахими отново беше замесен, като този път изведе Георги Чорбаджийски, който нахлу в наказателното поле на противника и от малък ъгъл прониза вратата на Вригизов - 3:0.

В последните секунди на първата част ЦСКА вкара нов гол. Брахими получи пас на границата на наказателното поле и оформи крайния резултат.

След 70-ата минута Христо Янев вкара в игра и част от младите момчета, които се подвизават главно в дубъла на тима. До края на двубоя ефективността в играта на "червените" спадна, но и Септември не успя да организира нещо опасно, с което да застраши своя опонент.