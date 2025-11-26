БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Цветелина Пенкова, евродепутат: Европа трябва да засили дипломатическите си усилия

Пенкова подчерта, че продължаващото отлагане на дипломатическо решение струва човешки животи

Европа трябва да засили дипломатическите си усилия. Това коментира в „Светът и ние“ евродепутатът Цветелина Пенкова. Темата за войната между Русия и Украйна, както и заявките за мирни инициативи, включително тези на Доналд Тръмп, намират отражение в дневния ред на Европейския парламент.

По време на пленарната сесия евродепутатите разглеждат и първата програма за укрепване на европейската отбранителна промишленост.

„Целим създаването на по-независима и автономна европейска отбранителна индустрия“, подчерта тя.

Евродепутатът акцентира, че България има силен военно-промишлен комплекс, който може да бъде пряк бенефициент от новите инвестиции.

Социалистите са настоявали част от средствата да бъдат насочени към технологии с двойно приложение – разработки, които да намират място и в други индустрии, като стимул за икономически растеж в ЕС.

Евродепутатът коментира и перспективите за дипломатически преговори между САЩ, Русия и Украйна. Пенкова подчерта, че продължаващото отлагане на дипломатическо решение струва човешки животи, а Европа трябва да направи извод за пропуснатата роля:

„В тази ситуация в момента виждаме единни усилия към дипломатическо решаване на конфликта и се надяваме това да се случи в най-скоро време. Но според мен Европейският съюз трябва да си даде ясна сметка, че начинът, по който се случват тези преговори, беше отрезвителен за съюза, а тъй като ние реално не бяхме включени в голяма част от адекватните преговори, които се водят в момента, аз съм на мнение, че вместо да обвиняваме всички външни фактори, било то Съединените щати, Руската федерация, Китай, Русия за всички наши проблеми, може би е по-добре да се съсредоточим върху това, кое не сме направили достатъчно добре на този етап. И за мен голямата грешка на Европейския съюз последните няколко години беше именно липсата на засилени дипломатически разговори, което в момента се иззема като функция от друга държава, но в крайна сметка ние изчакахме прекалено дълго за да поемем тази водеща роля и може би е добре да си вземем забележка и да се насочим към нещата, в които сме били винаги силни, това е именно дипломацията.“

Новата седемгодишна финансова рамка на ЕС е друга ключова тема. Пенкова отбеляза, че предвижданият бюджет е

„50–60% по-голям от предишния“, или около 2 трилиона евро.

Вижте целия разговор с Цветелина Пенкова във видеото.

