Д-р Ангел Мавровски, БАБХ: Има данни за още 500 тона незаконни пестициди в страната

Има данни за още 500 тона незаконни препарати за растителна защита в страната. Това каза в "Денят започва" изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски.

По повод акцията в Свищовско, при която бяха открити големи количества контрабандни пестициди и разлети опасни вещества, д-р Мавровски посочи, че преди последните проверки в агенцията е имало служител, за когото има съмнения, че е прикривал нарушения.

„До отстраняването на това човече имаше едва два килограма хванати нерегламентирани пестициди на територията на страната, което бих казал, че е безкрайно нищожно количество“, заяви той.

Той уточни, че институцията не е разследващ орган, но подчерта, че компетентните служби трябва да се самосезират.

По думите му при проверката в Свищовско инспекторите са установили сериозно замърсяване.

„Колегите, които отидоха на проверка, съобщиха за разлети големи количества неустановени вещества с миризма на инсектицид, което говори за опасност“, каза д-р Мавровски.

Според него в случая едва ли става дума за човешка небрежност. Имало е затруднено влизане при проверката. По думите му проверяващите екипи първоначално дори не са били допуснати до обекта.

„Имахме едно затруднение за влизане на проверка. Около 30 души от различни точки на страната бяха изтегляни за тази проверка. Не са ни допускали, което доведе и до арест на лице, което е представител на тази фирма. Собственикът, в случая след това имахме съдействие. Установени са тези количества. Мащабите на самия склад не бих казал, че е нещо кой знае какво“

От думите му стана ясно, че институциите работят и по други сигнали за незаконни препарати.

„Предварителната информация, с която разполагаме за страната, е за още около 500 тона, които предстои съвместно с полицията евентуално да бъдат разкрити“, заяви той.

Директорът на БАБХ коментира и дали този разлив представлява риск за земеделските култури, подпочвените води.

„Водите там са изключително плитки. Бих казал, че на 2-3 метра там имаме подпочвена вода. Това е в района на Дунав.

И може ли да бъде замърсена тя?

Да, разбира се. Възможно е. Надяваме се, съответно, тока на водите да е посока река Дунав и да не са засегнати водоисточниците в района.“

Според директора на БАБХ сериозен проблем са и забранените неоникотиноиди, които се откриват в земеделски посеви.

„Това са вещества, които са забранени за употреба на територията на Европейския съюз. Няма дерогации за тях. Откриваме ги в посевите, това което е абсолютно забранено. Самият проблем тук е, че неоникотиноидът остава в растението и в цвета. Самите пчели и опрашители след това умират. Това нещо може да се открие и в меда. И сутрин, когато си разбърквате чайчето, да си го приемете, а някои от тях са и канцерогенни“, каза той.

Директорът на БАБХ засегната и схема с фиктивни животни в Смолянско и Чепеларско. Той определи случая като доказателство за институционален срив. Според него в схемата участват няколко различни институции и структури.

„Тук говорим за една верига – регистриран ветеринарен лекар, държавен ветеринарен лекар, Държавен фонд „Земеделие“, общинска служба по земеделие, Изпълнителна агенция по репродукция и селекция на животните“, изброи той.

Вижте целия разговор с д-р Ангел Мавровски във видеото.

