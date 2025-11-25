"Да, България" против закриване на Спортния тотализатор

Както и срещу концесионирането на неговите дейности
"Да, България" се обяви против закриване на Спортния тотализатор и концесионирането на неговите дейности, предложено от управляващите и записано като текст в преходните и заключителни разпоредби в закона за Държавния бюджет.
От коалицията обвиниха мнозинството в лобистки и тясно партийни интереси.
Президентът Румен Радев също изрази резерви.
Ивайло Мирчев: Да се даде тотото на частен оператор, означава само едно - да се върнат времената, когато тотото беше в новините, тотото беше във всяка медия, тотото е хазартът, вместо да се бори хазарта, вместо да се ограничава се прави точно обратното и това е черешката на тортата в новия бюджет и очевидно вече има готов, избран оператор за концесията на тотото".
Румен Радев - президент на Република България: Не съм видял детайлите на това предложение, но явно някой се е сетил, че може да изкара пари и от тук.