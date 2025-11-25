Пеевски призовава кмета Васил Терзиев да отвори паркинга около “Св. Александър Невски”

От вчера в социалните медии се чува смешен плач на столични общински съветници за паркинга на “ Св. Александър Невски”. Интересното е, че казват, че искат да го няма. Как “паркингът да го няма”, момчета? Този паркинг е необходим на софиянци - да си паркират колите, когато ходят на църква например или посещават Националната галерия “Квадрат 500” или БАН, заявява лидерът на ДПС и на ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

Очаквам още днес кметът на София Васил Терзиев, с подкрепата на общинските си съветници от ПП-ДБ, “Спаси София” и цялата им групичка, да предприемат необходимите действия за отварянето на паркинга пред катедралата “Св. Александър Невски” за хората, посочва Пеевски.