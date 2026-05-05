Дадоха ход на делото срещу непълнолетното момче, намушкало в търговски център свой връстник

від БНТ , Източник: БТА
Софийският градски съд даде ход на дело срещу непълнолетното момче, обвинено, че в търговски център пред входа на кино чрез нанасяне на удар с нож в лявата част на гърдите, умишлено е умъртвил друг непълнолетен, съобщиха от прокуратурата.

Случаят е от 19 октомври м.г., като обвинителният акт по делото беше внесен от прокуратурата на 18 март. Подсъдимият е с мярка за неотклонение задържане под стража, взета от съда на 3 декември по искане на прокуратурата.

В разпоредително заседание съдът прие, че във фазата на досъдебното производство и при изготвянето на обвинителния акт не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и на пострадалите, респективно на близките на починалия.

На брифинг относно нападението от полицията и прокуратурата съобщиха, че задържаният е 15-годишен и е известен на полицията с криминални прояви. Престъпната му дейност е започнала през 2022 г., през следващата година има четири кражби, а през 2025 г. – грабеж.

По искане на СДВР е бил настанен за около две години в социален дом от семеен тип в Елин Пелин, като информацията оттам била, че е проблемен. След това през август 2024 г. съдът го е върнал на родителите му. Момчето е било под надзор на инспектор при детска педагогическа стая.

След престъплението то е установено на един от известните на полицията адреси, като е съдействал на органите на реда и е направил признания. Тогава директорът на СДВР Любомир Николов посочи, че има данни за предишна вражда между двамата участници в инцидента.

