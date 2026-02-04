Дани Карвахал е близо до завръщане в игра

Титулярният капитан на Реал (Мадрид) Дани Карвахал прави всичко възможно да бъде на разположение на тима за гостуването на Валенсия в неделя в Ла Лига, съобщава вестник AS.

На прага да се завърне в игра е и друг от бранителите на Реал - Антонио Рюдигер. Той участва в мачовете за Суперкупата на Испания, но от тогава не е попадал в състава на мадридчани и надеждите са, че ще бъде готов за срещата с Валенсия.

Английският национал Трент Александър-Арнолд, който все още не е играл под ръководството на новия старши треньор Алваро Арбелоа, също продължава възстановяването си след два месеца отсъствие поради контузия, както и лекуващият мускулни проблеми французин Ферлан Менди.

Реал Мадрид е втори във временното класиране в Ла Лига, на точка зад лидера Барселона, след 22 изминали кръга от първенството.