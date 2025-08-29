БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Даниел Алтмайер продължи негативната серия на Стефанос Циципас в Големия шлем този сезон

Вяра Илиева
Спорт
Циципас не успя да достигне до третия кръг на нито един от четирите турнира.

Даниел Алтмайер продължи негативната серия на Стефанос Циципас в Големия шлем този сезон
Даниел Алтмайер отстрани Стефанос Циципас във втория кръг на US Open. Германецът надигра поставения под номер 26 грък със 7:6 (5), 1:6, 4:6, 6:3, 7:5.

Алтмайер преодоля съпротивата на съперника си и спаси мачбол в маратон продължил четири часа и 26 минути.

Циципас направи 17 аса и 72 уинъра, но не успя да се противопостави на 26-годишния германец.

Той приключва сезона в турнирите от Големия шлем без да успее да достигне до третия кръг на нито една от надпреварите.

Циципас претърпя шокираща загуба в първия кръг от Алекс Микелсен на Откритото първенство на Австралия през януари, последва и тежко поражение от Матео Джиганте на Ролан Гарос през май.

След това това гъркът беше принуден да се откаже на старта на Уимбълдън срещу Валентин Ройе, след като загуби първите два сета.

Алтмайер, който заема 56-а позиция в ранглистата, ще играе срещу австралиеца Алекс Де Минор, номер 8 в схемата.

Неговият сънародник Александър Зверев, поставен под номер 3, също достигна до третия кръг на US Open, след като победи англичанина Джейкъб Фърнли с 6:4, 6:4, 6:4. Германецът ще се изправи срещу победителя от мача между руснака Роман Сафиулин и канадеца Феликс Оже-Алиасим, поставен под номер 25.

