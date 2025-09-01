БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иван Иванов и Александър Василев започнаха с двусетови победи на US Open

Спорт
Българите продължават към втория кръг.

Посрещане на тенисиста Иван Иванов
Снимка: Startphoto.bg
Българите Иван Иванов и Александър Василев се класираха за втория кръг при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Поставеният под №1 в схемата Иваи Иванов победи със 7:5, 6:1 представителя на домакините Майкъл Антониъс. Двубоят продължи 88 минути.

Двамата тенисисти си размениха по два пробива до средата на първия сет, а след това Иванов направи нов пробив във гейм №12 и спечели първата част със 7:5. Шампионът на Уимблъдън при юношите показа по-голямата си класа във втората част и я спечели с убедителното 6:1. Във втория кръг Иванов ще играе срещу победителя от мача между Максуел Екстед (САЩ) и Карим Бенани (Мароко).

Поставеният под №5 в схемата Александър Василев спечели с 6:3, 7:6(6) срещу Таниш Кондури (САЩ). Срещата продължи час и 34 минути. Българинът поведе с 3:0 в началото на мача, а след това спечели първия сет с 6:3. Полуфиналистът от Уимбълдън изостана с 1:5 във втората част, но показа страхотен характер и успя да изравни при 5:5. Василев пропусна три мачбола в тайбрека, но от четвъртата си възможност триумфира с победата. Във втория кръг Василев ще играе срещу Доминик Мосейчук (САЩ).

За съжаление двете българки отпаднаха в първия кръг на сингъл при девойките. Елизара Янева отстъпи с 4:6, 2:6 от американката Анита Ту (САЩ), а Йоана Константинова загуби с 5:7, 6:4, 4:6 от Юлие Пащикова (Чехия).

