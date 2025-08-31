БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
И през септември ще има дни с температури до 36 градуса
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Урсула фон дер Лайен е на посещение в България - очаквайте извънредна емисия "По света и у нас"

Инвестиция в бъдещето! Кои са най-големите тенис таланти в света?

Тереза Мутафчиева от Тереза Мутафчиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:45 мин.
Спорт
Запази

Ще се запознаем с 5-те най-големи таланти в света, които все още са в тийнейджърска възраст, но вече гледат към световния връх.

меншик джокович
Слушай новината

Яник Синер, Карлос Алкарас, Александър Зверев, Григор Димитров... това е само кратък списък на големите тенис звезди от последните няколко поколения, за които много отдавна се знаеше, че ще печелят титли на корта. Всъщност някои от тях започнаха да го правят още в тийнейджърска възраст, а към момента първите трима в списъка ни са и първите трима в световната ранглиста. Проблемът в тениса обаче е, че никога не знаеш колко време ще бъдеш на върха. Година след година младите трупат все повече опит, а след тях идват и нови таланти, които са все по-добре подготвени за голямата сцена.

Модерните тенис академии знаят от какво се нуждаят играчите им и са готови да им го осигурят още в ранните етапи от развитието им. Поради тази причина мнозина анализатори споделят, че примерите на Синер и Алкарас ще се повтарят напред с годините. Испанецът спечели първата си титла от Големия шлем, докато все още беше само на 19 години. На Синер му отне малко по-дълъг период от време, но на 22 години също бихме го счели за млад шампион с оглед триумфите му в най-престижните надпревари в спорта.

Докато обират почти всички титли от големите 4 турнира, Алкарас и Синер знаят, че победите не идват като подарък. Те трябва да полагат огромен труд в тренировките и подготовката си, но трябва да бъдат нащрек и за конкуренцията. В следващите няколко реда ще се запознаем с най-големите таланти в света, които все още са в тийнейджърска възраст, но вече гледат към световния връх.

Жоао Фонсека (18 г.)

Всеки двубой на бразилеца е шоу. Стилът му на игра е особено атрактивен, а освен това и печеливш. Миналата година Жоао стана най-младият шампион от младежките финали на ATP. Около година по-рано е поканен за спаринг партньор на някои от най-добрите в света при мъжете. По това време планът му е да учи в американски колеж, но среща и разговор със Синер го разубеждават да започне при професионалистите. Към момента решението на Фонсека и съветът на Яник изглеждат на място.

Якуб Меншик (19 г.)

Чешката школа отдавна се е доказала като една от най-добрите в Европа, а защо не и в света. В лицето на Меншик чехите намериха поредната си голяма звезда. Якуб вече е част от топ 20 в световната ранглиста. През 2025 г. спечели първата си титла от сериите Мастърс. На финала в Маями се справи с Новак Джокович, а по-рано в турнира елиминира още Тейлър Фриц, Артур Фис, Томаш Махач и Джак Дрейпър. Зрялостта в играта на Меншик е възхитителна.

Лърнър Тиен (19 г.)

Годината за Тиен започна с победа срещу тенисист от топ 10 в турнирите от Големия шлем. В Мелбърн американецът победи Даниил Медведев и стигна до 4-тия кръг на надпреварата. Сезонът му може да се запомни и с 1/8-финала на Мастърс турнира в Канада, където елиминира в два света Денис Шаповалов. Преди дни показа и част от потенциала си в Ню Йорк срещу Новак Джокович, въпреки че загуби в 3 сета.

Джунченг Шанг (19 г.)

Китаецът вече е шампион от ATP тура. Това се случи още през септември миналата година в Чънду. Пътят му до трофея не беше лесен, а съперник на финала беше италианският топ тенисист Лоренцо Музети. По-рано талантът елиминира още Кей Нишикори, Роман Сафюлин, Александър Бублик и Яник Ханфман. Годината за Шанг започна с контузия в Австралия и операция на десния крак. След нея китаецът все още чака първата си победа в ATP тура.

Мартин Ландалусе (18 г.)

Испанците просто знаят как се прави ранен пробив... Рафаел Надал и Карлос Алкарас спечелиха първите си титли от Големия шлем като тийнейджъри. Откровено казано, това изглежда като невъзможна мисия за Ландалусе, тъй като не му остава много време. Талантът му обаче е безспорен и в Испания се говори за него все по-усилено. Още повече, че със своите 193 сантиметра роденият в Мадрид талант не е типичният испанец на корта. Мартин вече прехвърли спечелени 500 хил. долара от наградни фондове. През 2024 г. стана най-младият испански шампион в Чалънджър турнир от Карлос Алкарас насам. През тази година направи и дебюта си в турнирите от Големия шлем.

#Мартин Ландалусе #Джунченг Шанг #Лърнър Тиен #Якуб Меншик #Жоао Фонсека

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
1
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. "Димитър Миленков"
2
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. "Димитър...
Силен вятър разраства пожара в Национален парк "Рила"
3
Силен вятър разраства пожара в Национален парк "Рила"
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
4
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...
Повишение на гробищни такси: Двойно скачат сумите за гробни мяста в София
5
Повишение на гробищни такси: Двойно скачат сумите за гробни мяста в...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
6
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
4
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
6
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...

Още от: Aнализи

Какво става с теб, Даниил?
Какво става с теб, Даниил?
Ще има ли "утре" за тези 6-ма пилоти от Формула 1? Ще има ли "утре" за тези 6-ма пилоти от Формула 1?
Чете се за: 07:42 мин.
Българската гимнастика блести в ритъма на самба на световното първенство в Рио де Жанейро Българската гимнастика блести в ритъма на самба на световното първенство в Рио де Жанейро
Чете се за: 07:20 мин.
Големият шлем в Голямата ябълка! Кой ще е шампион? Големият шлем в Голямата ябълка! Кой ще е шампион?
Чете се за: 05:55 мин.
Българският баскетбол в лутане във времето и пространството Българският баскетбол в лутане във времето и пространството
Чете се за: 02:22 мин.
Поглед в и за бъдещето – иноваторът WTA Поглед в и за бъдещето – иноваторът WTA
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Премиерът Росен Желязков посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен
Премиерът Росен Желязков посрещна председателя на Европейската...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Военнослужещи трети ден участват в гасенето на пожара в НП...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Поредна катастрофа с камион на пътя, на който загина Сияна
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Доналд Туск: Без изискани игри с Путин - да бъдем решителни и...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ