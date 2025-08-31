БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до...
Чете се за: 10:17 мин.
Урсула фон дер Лайен: България има силна традиция в...
Чете се за: 05:27 мин.
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
И през септември ще има дни с температури до 36 градуса
Чете се за: 02:05 мин.

Медведев се раздели с треньора си след 8 години

Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Раздялата идва дни след отпадането на Медведев на старта на US Open.

Даниил Медведев
Снимка: БГНЕС
Една отдавна очаквана раздяла стана факт. Френският треньор Жил Сервара и руският тенисист Даниил Медведев прекратиха сътрудничеството си. Раздялата идва дни след отпадането на Медведев на старта на US Open.

"Нашето фантастично осемгодишно приключение заедно е към своя край. Като символично намигване към живота, именно след този турнир прекратяваме сътрудничеството си", написа Сервара.

Под негово ръководство Медведев спечели 20 титли от АТР, а през 2022-а беше номер 1 в световната ранглиста при мъжете в продължение на 16 седмици.

29-годишният руснак претърпя третата си поредна загуба в първия кръг на турнир от Големия шлем в Ню Йорк. Медведев спечели единствената си победа от Големия шлем този сезон през януари на Australian Open.

44-годишният Сервара работи с Медведев от лятото на 2017-а. През 2019 година французинът беше обявен за най-добър треньор на сезона.

#Жил Сервара #Даниил Медведев

