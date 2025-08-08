Даниел Боримиров: Искаме да виждаме все по-силен Левски

Даниел Боримиров сподели, че в Левски искат да надграждат и отборът да бъде още по-силен. Изпълнителният директор не спести радостта си при победата на „сините“ срещу Сабах с 1:0 в третия кръг от квалификациите в Лигата на конференциите.

Той определи успеха като заслужен, но добави, че вече трябва да бъде забравен, тъй като столичани имат нов мач, който ще бъде на 10 август (неделя), когато ще приемат Спартак Варна.

„Честита победа на всички левскари. Заслужена е, но от утре превключваме към мача в неделя. И тогава трябва да спечелим. И този мач е важен за нас. Трябва да пренесем емоциите в двубоя в неделя“, започна един от ръководните фактори на тима от „Герена“.

"Сабах е добре организиран отбор, но както видяхте, ние не свалихме темпото 90 минути, даже 100. Мислех, че в България отборът на Славия най-много бави темпото, но това от днес не го повярвах. Не бива в европейския футбол на трима да се случва да им се схващат мускулите в един момент.“

"Искаме да надграждаме и да виждаме все по-силен Левски", каза още Боримиров