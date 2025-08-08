БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Даниел Боримиров: Искаме да виждаме все по-силен Левски

Спорт
Честитя победата на всички левскари, коментира изпълнителният директор на "сините".

Даниел Боримиров
Снимка: Startphoto.bg
Даниел Боримиров сподели, че в Левски искат да надграждат и отборът да бъде още по-силен. Изпълнителният директор не спести радостта си при победата на „сините" срещу Сабах с 1:0 в третия кръг от квалификациите в Лигата на конференциите.

Той определи успеха като заслужен, но добави, че вече трябва да бъде забравен, тъй като столичани имат нов мач, който ще бъде на 10 август (неделя), когато ще приемат Спартак Варна.

„Честита победа на всички левскари. Заслужена е, но от утре превключваме към мача в неделя. И тогава трябва да спечелим. И този мач е важен за нас. Трябва да пренесем емоциите в двубоя в неделя", започна един от ръководните фактори на тима от „Герена".

"Сабах е добре организиран отбор, но както видяхте, ние не свалихме темпото 90 минути, даже 100. Мислех, че в България отборът на Славия най-много бави темпото, но това от днес не го повярвах. Не бива в европейския футбол на трима да се случва да им се схващат мускулите в един момент."

"Искаме да надграждаме и да виждаме все по-силен Левски", каза още Боримиров

Хулио Веласкес: Заслужавахме да спечелим с по-голям резултат
Хулио Веласкес: Заслужавахме да спечелим с по-голям резултат
Много съм доволен и съм горд с нашите играчи, заяви треньорът на...
Чете се за: 02:35 мин.
Радост в "синьо"! Левски матира Сабах във финалните акорди (ВИДЕО)
Радост в "синьо"! Левски матира Сабах във финалните акорди (ВИДЕО)
„Сините“ намериха пътя към победата с гол в последните секунди и...
Чете се за: 04:05 мин.
