БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Хулио Веласкес: Заслужавахме да спечелим с по-голям резултат

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Запази

Много съм доволен и съм горд с нашите играчи, заяви треньорът на Левски след първата вярна крачка в третия кръг от квалификациите в Лигата на конференциите.

Хулио Веласкес: Заслужавахме да спечелим с по-голям резултат
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Хулио Веласкес не спести своите похвали за представянето на Левски след първата вярна крачка в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. „Сините“ постигнаха драматична победа срещу Сабах с 1:0 на стадион „Георги Аспарухов“, а техният старши треньор смята, че са заслужавали още по-убедително да спечелят.

Испанецът изказа своите благодарности и на феновете на столичани, които напълниха за пореден път съоръжението и не спряха да ги подкрепят.

"Много съм доволен и съм горд с нашите играчи. Свършиха отлична работа. Благодаря и на публиката, защото подкрепата беше невероятна от първата до последната минута. Предадоха ни тяхната позитивна енергия. Стояхме много добре и заслужавахме да победим с по-голям резултат - 2:0 или може би 3:1“, коментира той.

"Гордост е да бъда в този клуб и да бъда треньор на тези играчи. С тях говорим винаги за постигането на най-добрия резултат, но и как го правим. Колкото по-добре играеш, толкова си по-близо до победата. Ние опитваме да градим, да създаваме и да имаме проактивна игра с топката. Днес бих отличил зрелостта на отбора и влагането“, подходи философски наставникът.

Треньорът говори и за началото, когато столичани се отърсиха и започнаха да създават положения.

"В началото на срещата изпитвахме някои затруднения, но играчите се съвзеха. Всичко това се постига само тогава, когато отборът има зрялост и отношение на терена. Истината е, че след първите 3-4 минути на съмнение имахме адекватен отговор. Винаги има детайли за подобрение, но имаше изключително присъствие на отбора. Вземаха точни решения, търсеха свободно пространство и точния човек. Имаха и изключителна енергия до края.“

"Не сме фаворити. Ако мислим, че сме фаворити, това може да ни изиграе лоша шега. За мен е важно да бъдем здраво стъпили на земята. Чака ни много труден мач в Азербайджан и ще започнем да мислим за него от понеделник“, заяви Веласкес по повод реванша след седмица.

Свързани статии:

Радост в "синьо"! Левски матира Сабах във финалните акорди (ВИДЕО)
Радост в "синьо"! Левски матира Сабах във финалните акорди (ВИДЕО)
„Сините“ намериха пътя към победата с гол в последните секунди и...
Чете се за: 03:57 мин.
#ФК Сабах #УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #Хулио Веласкес #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
1
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
2
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване на данъци в няколко общини
4
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване...
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че новоназначеният свещеник заключва обновената от тях църква
5
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че...
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
6
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да...

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали някога
6
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали...

Още от: Европейски футбол

Даниел Боримиров: Искаме да виждаме все по-силен Левски
Даниел Боримиров: Искаме да виждаме все по-силен Левски
Борислав Рупанов: Това е сбъдната мечта Борислав Рупанов: Това е сбъдната мечта
Чете се за: 00:47 мин.
Антонио Вутов: Целият отбор се представи добре Антонио Вутов: Целият отбор се представи добре
Чете се за: 01:20 мин.
Радост в "синьо"! Левски матира Сабах във финалните акорди (ВИДЕО) Радост в "синьо"! Левски матира Сабах във финалните акорди (ВИДЕО)
Чете се за: 03:57 мин.
Лудогорец: Пътят е труден, но когато сме заедно, нищо не е невъзможно Лудогорец: Пътят е труден, но когато сме заедно, нищо не е невъзможно
Чете се за: 01:02 мин.
Лига на конференциите: Левски - Сабах 1:0 (ГАЛЕРИЯ) Лига на конференциите: Левски - Сабах 1:0 (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване на данъци в няколко общини
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Пожар гори в района на Шуменското плато (СНИМКИ/ВИДЕО) Пожар гори в района на Шуменското плато (СНИМКИ/ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Държавата с мерки срещу имотните измами
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Строг воден режим в Плевенския регион: Без вода по график, но и без...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Проверки в Созопол: Заведение от 4 години работи без задължителната...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Разговори за мир или за бизнес: Ще има ли среща мужду Тръмп, Путин...
Чете се за: 05:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ