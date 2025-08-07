Хулио Веласкес: Заслужавахме да спечелим с по-голям резултат

Хулио Веласкес не спести своите похвали за представянето на Левски след първата вярна крачка в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. „Сините“ постигнаха драматична победа срещу Сабах с 1:0 на стадион „Георги Аспарухов“, а техният старши треньор смята, че са заслужавали още по-убедително да спечелят.

Испанецът изказа своите благодарности и на феновете на столичани, които напълниха за пореден път съоръжението и не спряха да ги подкрепят.

"Много съм доволен и съм горд с нашите играчи. Свършиха отлична работа. Благодаря и на публиката, защото подкрепата беше невероятна от първата до последната минута. Предадоха ни тяхната позитивна енергия. Стояхме много добре и заслужавахме да победим с по-голям резултат - 2:0 или може би 3:1“, коментира той.

"Гордост е да бъда в този клуб и да бъда треньор на тези играчи. С тях говорим винаги за постигането на най-добрия резултат, но и как го правим. Колкото по-добре играеш, толкова си по-близо до победата. Ние опитваме да градим, да създаваме и да имаме проактивна игра с топката. Днес бих отличил зрелостта на отбора и влагането“, подходи философски наставникът.

Треньорът говори и за началото, когато столичани се отърсиха и започнаха да създават положения.

"В началото на срещата изпитвахме някои затруднения, но играчите се съвзеха. Всичко това се постига само тогава, когато отборът има зрялост и отношение на терена. Истината е, че след първите 3-4 минути на съмнение имахме адекватен отговор. Винаги има детайли за подобрение, но имаше изключително присъствие на отбора. Вземаха точни решения, търсеха свободно пространство и точния човек. Имаха и изключителна енергия до края.“

"Не сме фаворити. Ако мислим, че сме фаворити, това може да ни изиграе лоша шега. За мен е важно да бъдем здраво стъпили на земята. Чака ни много труден мач в Азербайджан и ще започнем да мислим за него от понеделник“, заяви Веласкес по повод реванша след седмица.