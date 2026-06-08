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Даниел Боримиров: Първа лига трябва да бъде с 10 отбора

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Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
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Изпълнителният директор на Левски е доволен от жребия за Първа лига.

Даниел Боримиров
Снимка: БГНЕС
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Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров смята, че намаляването на броя на участниците в Първа лига би довело до повишаване на качеството на шампионата.

Ръководителят на „сините“ коментира темата след жребия за сезон 2026/27, който отреди шампионите да започнат защитата на титлата си срещу новака Дунав Русе.

„За нас жребият е добър, но какво да ви кажа - ако искаш отново да станеш шампион, трябва да побеждаващ във всеки мач. Без значение срещу кой отбор, трябва да затвърждаваме показаното от миналия сезон“, заяви Боримиров.

Според него по-малкият брой клубове в елита би допринесъл за по-конкурентно първенство и по-високи приходи.

„Колкото по-малко отбори са… бройката от 10 отбора мисля, че е най-добре. Ще има по-качествен футбол и повече пари от телевизионни права“, каза още изпълнителният директор на Левски.

Той подчерта, че на „Герена“ са концентрирани върху лятната селекция и желанието на клуба е набелязаните нови попълнения да се присъединят възможно най-скоро към отбора.

„Стремим се за подготовката това, което сме го набелязали като футболисти, да ги привлечем, защото колкото по-рано започнем всички, толкова по-добре“, коментира Боримиров.

Шефът на шампионите се спря и на новите изисквания за използване на млади български футболисти, като изрази увереност, че те няма да създадат проблеми на клуба.

„Новото правило за играч до 23 години няма да ни затрудни“, категоричен бе той.

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# Първа лига #Даниел Боримиров

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