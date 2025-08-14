Даниел Боримиров: Ще играем на Националния стадион в плейофа

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров благодари за привържениците на отбора за оказаната подкрепа в реванша срещу Сабах в Азербайджан. „Сините“ се наложиха с 2:0 и с общ резултат 3:0 продължават към плейофите в турнира, които са последното стъпало преди основната част на състезанието.

„Благодаря на нашите фенове, които те спряха да ни подкрепят. Благодаря на цялата „синя“ общност, че повярва в това, което правим. Надявам се да ги зарадваме и в следващите мачове“, каза Боримиров.

Той добави, че Левски ще прецени дали да отложи някой от мачовете за първенство заради участието в плейофите на Лигата на конференциите.

„Това е десетият мач, който изиграхме за един месец, програмата е доста сгъстена. В един момент ще дойде умората. Футболистите с играта си доставят радост и на тях самите, и на феновете“, каза още шефът на „сините“. „Целта ни е да станем все по-добри и да надграждаме. Не ни е лесно, защото изплащаме вече само лихви. Стремим се да изправим клуба финансово и да го оздравим. Ние нямаме други странични приходи освен постъпленията от билетите от мачовете и сега парите от УЕФА ще са добре дошли. Разбира се, че ще играем на Националния стадион в плейофа“, добави Даниел Боримиров.

