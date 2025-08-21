Даниел Боримиров: Вървим по правилния път

Даниел Боримиров не спести своите добри думи за представянето на Левски в плейофите на Лигата на конференциите. „Сините“ преклониха глава срещу АЗ Алкмаар след 0:2 в първия мач на Националния стадион „Васил Левски“, но техният изпълнителен директор смята, че вървят по правилния път и ще са по-силни с всяка изминала среща.

Според един от ръководителите на столичани не имало голяма разлика между двата отбора.

"Изиграхме много добър мач. За съжаление, допуснахме две грешки и АЗ Алкмаар показа своята класа. Вървим по правилния път, ставаме все по-силни и стабилни с всеки мач. Не мисля, че имаше голяма разлика между двата отбора. Темпото бе сходно, а без грешките те не бяха застрашили вратата ни. Отговорихме на тяхната игра, а те са един от най-добрите отбори в Нидерландия. Доволен съм от начина, по който отборът се развива в последните 11-12 мача”, започна той коментара си за мача.

Един от ръководните фактори на тима от „Герена“ смята, че умората също е оказала влияние, но ще си направят изводите.

"Ще си направим изводите от този мач. Натрупаха се много двубои четвъртък-неделя. Сега ще имаме седмица да се освежим и да помечтаем. Благодаря на феновете, прекланям се пред тази публика. В България няма друга като нашата", завърши Боримиров.