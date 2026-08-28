Даниел Фарке каза добри новини за Илия Груев

Илия Груев е все по-близо до завръщане в игра за Лийдс, след като вече втора седмица тренира пълноценно с първия отбор. Българският национал се възстановяваше близо четири месеца от контузия в коляното, получена по време на тренировка в края на април.

Халфът вече се намира в много добро физическо състояние, а мениджърът на йоркширци Даниел Фарке обмисля да му даде първо игрови минути с отбора до 21 години. Германският специалист обаче призна, че при необходимост няма да се поколебае да разчита на Груев още в близките мачове.

„След дългосрочната си контузия Илия вече втора седмица тренира с отбора, така че е все по-близо до завръщането си. Новините са добри и за Гудмундсон и Ньонто, които този следобед ще се включат за първи път в отборните тренировки след контузиите си. След това трябва да видим как ще реагират телата им. До мача остават само около два дни, но новините са добри. В момента всички играчи са на разположение“, заяви Фарке.

„Илия пропусна около четири месеца, така че трябва да вземем правилното решение. Физически той е все по-близо и изглежда добре на тренировките. Обикновено бихте дали на един футболист повече игрови минути с отбора до 21 години, но Илия е опитен и ако имам нужда от него, няма да имам проблем да го използвам. Няма обаче причина да бързаме, тъй като всички останали са на разположение“, добави наставникът.

Груев пропусна края на миналия сезон заради травмата, но вече е на прага на завръщането си в официален мач. Лийдс стартира силно новата кампания, като записа две победи в първите си два двубоя.

В неделя тимът на Фарке ще приеме Брентфорд с амбицията да продължи добрата си серия, а Груев ще се надява да получи първата си възможност за игрови минути след дългото отсъствие.