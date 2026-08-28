БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена бе задържана при посещението на Румен Радев в...
Чете се за: 04:37 мин.
България получи 489,3 милиона евро - първото плащане по...
Чете се за: 02:17 мин.
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването...
Чете се за: 04:55 мин.
Бургас и регионът подготвят Черноморието за...
Чете се за: 06:30 мин.
Почина норвежкият крал Харалд V
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Даниел Фарке каза добри новини за Илия Груев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Запази

Българският национал е все по-близо до завръщане на терена.

илия груев беше избран играч нотингам форест
Слушай новината

Илия Груев е все по-близо до завръщане в игра за Лийдс, след като вече втора седмица тренира пълноценно с първия отбор. Българският национал се възстановяваше близо четири месеца от контузия в коляното, получена по време на тренировка в края на април.

Халфът вече се намира в много добро физическо състояние, а мениджърът на йоркширци Даниел Фарке обмисля да му даде първо игрови минути с отбора до 21 години. Германският специалист обаче призна, че при необходимост няма да се поколебае да разчита на Груев още в близките мачове.

„След дългосрочната си контузия Илия вече втора седмица тренира с отбора, така че е все по-близо до завръщането си. Новините са добри и за Гудмундсон и Ньонто, които този следобед ще се включат за първи път в отборните тренировки след контузиите си. След това трябва да видим как ще реагират телата им. До мача остават само около два дни, но новините са добри. В момента всички играчи са на разположение“, заяви Фарке.

„Илия пропусна около четири месеца, така че трябва да вземем правилното решение. Физически той е все по-близо и изглежда добре на тренировките. Обикновено бихте дали на един футболист повече игрови минути с отбора до 21 години, но Илия е опитен и ако имам нужда от него, няма да имам проблем да го използвам. Няма обаче причина да бързаме, тъй като всички останали са на разположение“, добави наставникът.

Груев пропусна края на миналия сезон заради травмата, но вече е на прага на завръщането си в официален мач. Лийдс стартира силно новата кампания, като записа две победи в първите си два двубоя.

В неделя тимът на Фарке ще приеме Брентфорд с амбицията да продължи добрата си серия, а Груев ще се надява да получи първата си възможност за игрови минути след дългото отсъствие.

#ФК Лийдс #Даниел Фарке #Илия Груев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
2
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
Мъж шофира с 2,79 промила алкохол и без две гуми
3
Мъж шофира с 2,79 промила алкохол и без две гуми
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на инфраструктурата в Струмяни
4
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на...
Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия 2027“
5
Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия...
Пожар изпепели 50 декара сухи треви в индустриална зона в Асеновград
6
Пожар изпепели 50 декара сухи треви в индустриална зона в Асеновград

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
3
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Проливни дъждове и в сряда
5
Проливни дъждове и в сряда
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
6
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната

Още от: Европейски футбол

Рафаел Леао напуска Милан след седем години
Рафаел Леао напуска Милан след седем години
Ендрик взе решение за бъдещето си в Реал Мадрид Ендрик взе решение за бъдещето си в Реал Мадрид
Чете се за: 01:15 мин.
Удар за Ювентус: Йълдъз ще отсъства няколко месеца Удар за Ювентус: Йълдъз ще отсъства няколко месеца
Чете се за: 01:37 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:40 мин.
Челси и Фулъм преодоляха втория кръг на Купата на Лигата Челси и Фулъм преодоляха втория кръг на Купата на Лигата
Чете се за: 01:22 мин.
Барселона подчини Атлетик и записа втори успех в Ла Лига Барселона подчини Атлетик и записа втори успех в Ла Лига
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Скандал с арест на активистка при визитата на премиера Радев в Струмяни (ОБЗОР)
Скандал с арест на активистка при визитата на премиера Радев в...
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Всички бежанци, избягали от Пъстрогор, са задържани Всички бежанци, избягали от Пъстрогор, са задържани
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Пробив в медицината: Разказ на пациент, върху когото е тествана ваксина срещу рак на кожата Пробив в медицината: Разказ на пациент, върху когото е тествана ваксина срещу рак на кожата
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Нови ударни наводнения застрашават района, пометен от свлачища между Непал и Тибет Нови ударни наводнения застрашават района, пометен от свлачища между Непал и Тибет
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Временно спират издаването на български паспорти с 10-годишна...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
България получи 489,3 милиона евро - първото плащане по инструмента...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Неонатологията на „Майчин дом“ става на 50 г.: Как са...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ