Даниел Господинов премина в ЦСКА

От Бургас до София - един баскетболен път, който свързва поколения и клубове.
Баскетболният ЦСКА привлече Даниел Господинов от Черноморец 1946, информираха от клуба от Бургас.
"С гордост и много вълнение споделяме новината за трансфера на Дани Господинов от БК Черноморец 1946 в БК ЦСКА през лятото на 2026 година! Пожелаваме на Дани много успехи, здраве, увереност и силни моменти с екипа на ЦСКА! Нека това бъде следващата важна стъпка в неговото баскетболно развитие и доказателство, че талантът, трудът и постоянството винаги намират своя път", написаха от Черноморец в социалните мрежи и добавиха:
"Този трансфер има и едно по-специално измерение - баскетболната връзка между БК Черноморец 1946 и БК ЦСКА. Особено символично е, че президентът на ЦСКА Гинко Василев е родом от Бургас и самият той е бивш възпитаник на БК Черноморец. Именно такива връзки между хората, клубовете и баскетболните школи могат да бъдат основа за още по-тясно сътрудничество. От Бургас до София - един баскетболен път, който свързва поколения и клубове. Надяваме се трансферът на Дани Господинов да бъде само началото на една широка основа за бъдещи съвместни инициативи между БК Черноморец 1946 и БК ЦСКА - обмен на опит, работа с млади таланти, съвместни проекти и още много баскетболни идеи."