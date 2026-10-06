Даниел Господинов премина в ЦСКА

Баскетболният ЦСКА привлече Даниел Господинов от Черноморец 1946, информираха от клуба от Бургас.

"С гордост и много вълнение споделяме новината за трансфера на Дани Господинов от БК Черноморец 1946 в БК ЦСКА през лятото на 2026 година! Пожелаваме на Дани много успехи, здраве, увереност и силни моменти с екипа на ЦСКА! Нека това бъде следващата важна стъпка в неговото баскетболно развитие и доказателство, че талантът, трудът и постоянството винаги намират своя път", написаха от Черноморец в социалните мрежи и добавиха: