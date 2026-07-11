Даниел Клечков ще продължи да води мъжкия баскетболен тим на Берое

Даниел Клечков остава начело на мъжкия тим на БК Берое. Българският специалист ще бъде начело на тима от Стара Загора още един сезон. Клечков пое старозагорския тим през лятото на 2024 година. Под негово ръководство старозагорският отбор достигна до първия кръг в плейофите на НБЛ и до четвъртфиналите в турнира за Купата на България през миналия сезон.

Понастоящем помага в щаба на националния отбор за младежи до 20-годишна възраст за европейското първенство в Братислава, Дивизия Б.

Досега 36-годишният специалист е бил начело на Септември, Шампион 2006, Черно море Тича и втория отбор на Рилски спортист. В кариерата си е работил още като асистент в първия тим на Рилецо, Академик София, "моряците" и ЦСКА. До този момент е изпълнявал функциите на помощник-треньор в националните отбори на България за младежи до 20 години, юноши до 18 години и за момчета до 16-годишна възраст. Освен това бе начело и на кадетите, и на юношите.

На сметката си с Рилецо има една Купа на България. Във визитката му личи и едно сребро в Балканската лига, което завоюва като част от щаба на тима от Самоков. При престоя си в „армейците“ спечели сребро за купата на страната и бронз от елита.