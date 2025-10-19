БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Даниил Медведев спечели първа титла от 2023 г. след успех в Алмати

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Руснакът се наложи над Корентен Муте.

Даниил Медведев
Снимка: БТА
Слушай новината

Вторият поставен Даниил Медведев (Русия) спечели титлата на турнира по тенис на твърди кортове в Алмати (Казахстан) с награден фонд над 1 милиона долара.

Във финала Медведев се наложи над осмия в схемата Корентен Муте (Франция) със 7:5, 4:6, 6:3 за два часа и 38 минути игра.

Муте поведе с ранен пробив в първия сет, но руснакът изравни за 4:4, а малко по-късно с втория си пробив в сета стигна до 7:5. Втората част започна по идентичен начин, а Даниил Медведев изравни за 3:3, но Корентен Муте този път веднага върна пробива и дръпна с 5:3, за да затвори сета при 6:4.

Медведев осъществи ключов пробив за преднина от 5:3 в решителния трети сет и приключи двубоя на свой сервис при първия си мачбол.

За руския тенисист това беше първи трофей от май 2023 година насам, като оттогава загуби шест финала, а последният от тях бе през юни на турнира в Хале.

Финалът в Алмати беше и първи за Медведев на твърди кортове от Индиън Уелс през 2024-а. С победата си в Казахстан 29-годишният руснак вече има 21 титли на сингъл.

#ATP 250 в Алмати # Даниил Медведев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
1
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
2
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
4
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми беше казал, че ще нося хиджаб - щях да се изсмея
5
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми...
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
6
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
4
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: ATP

Каспер Рууд триумфира с титлата в Стокхолм
Каспер Рууд триумфира с титлата в Стокхолм
Яник Синер победи Карлос Алкарас на финала на демонстративния турнир по тенис за мъже "Шестимата крале" в Рияд Яник Синер победи Карлос Алкарас на финала на демонстративния турнир по тенис за мъже "Шестимата крале" в Рияд
Чете се за: 01:37 мин.
Каспер Рууд и Юго Умбер достигнаха финала в Стокхолм Каспер Рууд и Юго Умбер достигнаха финала в Стокхолм
Чете се за: 00:57 мин.
Иржи Лехечка и Феликс Оже-Алиасим ще си оспорват титлата в Брюксел Иржи Лехечка и Феликс Оже-Алиасим ще си оспорват титлата в Брюксел
Чете се за: 01:02 мин.
Новак Джокович се отказа от мача за третото място на турнира в Рияд Новак Джокович се отказа от мача за третото място на турнира в Рияд
Чете се за: 01:10 мин.
Медведев е на крачка от първа титла от 2023 г. насам Медведев е на крачка от първа титла от 2023 г. насам
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"? Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"?
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Обраха Лувъра в Париж
Чете се за: 00:55 мин.
По света
"Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Израел започна нова атака срещу Ивицата Газа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Започнаха снимките на "Чамкория"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ