ИЗВЕСТИЯ

Дания отчасти е парализирана заради силни снеговалежи

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Общественият транспорт е нарушен, има затворени училища, отменени са и полети

дания отчасти парализирана заради силни снеговалежи
Снимка: БТА
Дания днес е отчасти парализирана заради значителни снеговалежи в голяма част от страната, като общественият транспорт е нарушен, затворени са училища и са отменени полети, предаде Франс прес.

Датският метеорологичен институт (ДМИ) издаде предупреждение за снеговалежи, които ще продължат до тази вечер в източната част на страната, където се намира и столицата Копенхаген, както и в източната част на полуостров Ютландия, където е разположен втория по големина град – Орхус.

В Орхус движението на автобуси е спряно. Регионалната полиция в Копенхаген предупреди да не се предприемат "всякакви пътувания без крайна необходимост". Преди ваканцията много училища избраха днес да останат затворени. Според ДМИ на места могат да паднат до 30 см сняг.

снимки: БТА

Летището в Копенхаген предупреди за риск от забавяния и отмяна на полети заради снежни условия. Тази сутрин полетите за Берлин и Париж бяха анулирани. Издадено е предупреждение за снежна буря и за район Северна Ютландия.

#силен снеговалеж #Дания #обилни снеговалежи

