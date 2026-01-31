Дара ще представи България на "Евровизия 2026" във Виена през май

Дара е големият победител тази вечер в националната селекция за българска песен на "Евровизия 2026". Тя ще представи страната ни във Виена през май на най-престижния песенен конкурс в Европа.

Общо осем бяха претендентите за участие в юбилейното 70-то издание на "Евровизия" – Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, DARA, Innerglow, MONA и Прея.

В студиото на БНТ тази вечер жури бяха: Любо Киров, Нина Николина, Богдана Карадочева, Криско и Виктория Халкити – вокален педагог на много от победителите в "Евровизия" като Елена Папаризу, Дима Билан и други.

Бляскавото шоу беше излъчено на живо по БНТ 1.