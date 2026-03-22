Дара Стоянова завоюва бронзов медал в многобоя на международния турнир по художествена гимнастика Aphrodite Cup в Атина

Златния медал в многобоя спечели представителката на Казахстан Акмарал Ерекешева.

Дара Стоянова спечели бронзов медал в многобоя на международния турнир по художествена гимнастика Aphrodite Cup в гръцката столица Атина.

Националката събра 103.450, след като показа класа и стабилност във всички свои изигравания. Грацията получи оценки 27.100 на обръч, 23.700 на топка, 26.150 на бухалки и 26.500 на лента, с което се качи на почетната стълбичка. Възпитаничката на Гергана Ботева Тлайс се класира за два финала - на обръч с втори по сила резултат и трети на лента, завърши 10-а на бухалки и 21-а на топка.

Олександра Шалуева допусна неточности и се нареди 14-а многобоя с 99.150. Тя получи 26.100 на обръч и 24.950 на топка, а на бухалки и лента записа съответно 24.000 и 24.100. Грацията, водена от Силвия Стойнева, намери място във финала на топка с четвърти по сила резултат, като остана 11-а на обръч, 21-а на лента и 26-а на бухалки.

Алекса Рашева показа характер и изключителна борбеност. Състезателката, водена от олимпийската вицешампионка Боряна Калейн, е 25-а в многобоя с 95.400. Най-силното ѝ изиграване беше на бухалки, където получи 27.450 точки и влиза на финал с втори по сила резултат. На лента записа 24.700, докато на обръч и топка получи съответно 22.650 и 20.600, което я нареди 14-а на лента, 40-а на обръч и 47-а на топка.

Златния медал в многобоя спечели представителката на Казахстан Акмарал Ерекешева със 109.700, а със среброто се окичи Андреа Вердес (Румъния) със 104.250.

Съдия за България на това състезание в Цвета Кузмова.

На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
Дъждовна неделя ни очаква, в София максималните температури ще са около 8°
Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното първенство по лека атлетика
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
Два златни медала за България при девойките на турнир по художествена гимнастика в Атина
Два финала за България на турнира по художествена гимнастика в Любляна Два финала за България на турнира по художествена гимнастика в Любляна
София в очакване на старта от Световната купа по художествена гимнастика София в очакване на старта от Световната купа по художествена гимнастика
Даря Варфоломеев ще пропусне Световната купа по художествена гимнастика в София Даря Варфоломеев ще пропусне Световната купа по художествена гимнастика в София
Рекорден интерес към турнира по художествена гимнастика "Нови звезди“ Рекорден интерес към турнира по художествена гимнастика "Нови звезди“
БФХГ организира открита тренировка преди Световната купа по художествена гимнастика в София БФХГ организира открита тренировка преди Световната купа по художествена гимнастика в София
Тръмп с ултиматум към Техеран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е локализирана Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е локализирана
Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна храна в Хасково Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна храна в Хасково
Цените на храните: Млекопреработватели и синдикати искат мерки от държавата Цените на храните: Млекопреработватели и синдикати искат мерки от държавата
Вижте колко поскъпнаха продуктите в потребителската кошница?
Катастрофа в Стара Загора: Млад шофьор блъсна пешеходец на оживено...
Нов STEM център оживи науката в 49-о училище „Бенито...
Куриоз в Благоевград: Мъж разби приют, за да си открадне кучето
