Дара Стоянова завоюва бронзов медал в многобоя на международния турнир по художествена гимнастика Aphrodite Cup в Атина

Дара Стоянова спечели бронзов медал в многобоя на международния турнир по художествена гимнастика Aphrodite Cup в гръцката столица Атина.

Националката събра 103.450, след като показа класа и стабилност във всички свои изигравания. Грацията получи оценки 27.100 на обръч, 23.700 на топка, 26.150 на бухалки и 26.500 на лента, с което се качи на почетната стълбичка. Възпитаничката на Гергана Ботева Тлайс се класира за два финала - на обръч с втори по сила резултат и трети на лента, завърши 10-а на бухалки и 21-а на топка.

Олександра Шалуева допусна неточности и се нареди 14-а многобоя с 99.150. Тя получи 26.100 на обръч и 24.950 на топка, а на бухалки и лента записа съответно 24.000 и 24.100. Грацията, водена от Силвия Стойнева, намери място във финала на топка с четвърти по сила резултат, като остана 11-а на обръч, 21-а на лента и 26-а на бухалки.

Алекса Рашева показа характер и изключителна борбеност. Състезателката, водена от олимпийската вицешампионка Боряна Калейн, е 25-а в многобоя с 95.400. Най-силното ѝ изиграване беше на бухалки, където получи 27.450 точки и влиза на финал с втори по сила резултат. На лента записа 24.700, докато на обръч и топка получи съответно 22.650 и 20.600, което я нареди 14-а на лента, 40-а на обръч и 47-а на топка.

Златния медал в многобоя спечели представителката на Казахстан Акмарал Ерекешева със 109.700, а със среброто се окичи Андреа Вердес (Румъния) със 104.250.

Съдия за България на това състезание в Цвета Кузмова.