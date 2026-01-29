Дъжд, облаци и вятър

Днес времето в страната ще бъде под влияние на средиземноморски циклон. Ще е предимно облачно, а на места в равнините ще има и мъгли.

Още преди обяд от юг ще започнат валежи, които до вечерта ще обхванат почти цялата страна. Най-силни дъждове се очакват в Южна България, а в югоизточните райони са възможни и гръмотевици.

В Северозападна България валежите ще са слаби или почти липсващи, със слаб северозападен вятър. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, който по-късно ще се ориентира от север-североизток и привечер ще се усили в Североизточна България.

Температурите ще останат сравнително ниски – между 7 и 12 градуса, малко по-топло ще е в Източна България. В София се очакват около 7 градуса.