БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:30 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дъжд, облаци и вятър

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Деца
Запази
жълт код силен вятър
Слушай новината

Днес времето в страната ще бъде под влияние на средиземноморски циклон. Ще е предимно облачно, а на места в равнините ще има и мъгли.

Още преди обяд от юг ще започнат валежи, които до вечерта ще обхванат почти цялата страна. Най-силни дъждове се очакват в Южна България, а в югоизточните райони са възможни и гръмотевици.

В Северозападна България валежите ще са слаби или почти липсващи, със слаб северозападен вятър. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, който по-късно ще се ориентира от север-североизток и привечер ще се усили в Североизточна България.

Температурите ще останат сравнително ниски – между 7 и 12 градуса, малко по-топло ще е в Източна България. В София се очакват около 7 градуса.

Последвайте ни

ТОП 24

Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
1
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
2
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък
6
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Времето

Облаци и дъжд в сряда
Облаци и дъжд в сряда
Времето днес: студ, вятър и сняг на места Времето днес: студ, вятър и сняг на места
Чете се за: 00:37 мин.
Времето ще остане необичайно топло за сезона Времето ще остане необичайно топло за сезона
Чете се за: 01:05 мин.
Облачно, мъгливо и топло за края на януари Облачно, мъгливо и топло за края на януари
Чете се за: 00:32 мин.
Днес и през новата седмица: по-меко време Днес и през новата седмица: по-меко време
Чете се за: 00:45 мин.
Зимата превърна езерото Мичиган в ледена приказка Зимата превърна езерото Мичиган в ледена приказка
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската "Карлайл Груп"
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си...
Чете се за: 00:45 мин.
Икономика
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство 1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Скандали в парламента да се ограничат ли изборните секции извън ЕС Скандали в парламента да се ограничат ли изборните секции извън ЕС
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът на Техеран - "С пръст сме на спусъка" "Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът на Техеран - "С пръст сме на спусъка"
Чете се за: 04:30 мин.
По света
16 души са задържани в София, Брезник и Търговище при спецоперация...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Крум Зарков влиза в надпреварата за лидер на БСП с призив за...
Чете се за: 03:35 мин.
Политика
НА ЖИВО: Парламентът разглежда на първо четене промяна в Изборния...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ