Деа Емилова спечели първото контролно състезание за 2026-а

Деа Емилова от клуб Академик спечели първото контролно състезание по художествена гимнастика за девойки индивидуално за 2026 година.

Емилова оглави класирането с общ сбор от 106.350 точки, демонстрирайки увереност, стабилност и отлично овладяване на всички уреди. Представянето й беше категорично доказателство за сериозна подготовка и конкурентоспособност още в първата проверка за сезона.

Виктория Лилкина зае втората позиция със 104.650 точки, а Сияна Алекова се класира трета със 103.600.

"Оценяването отново беше стриктно и безкомпромисно, поверено на доказаните международни съдии, което превърна контролната проверка в истински тест за готовността и качеството на състезателките. Младите гимнастички получиха ценни насоки и мотивация от президента на БФХГ Илиана Раева, генералния секретар Росина Атанасова, директора на националните отбори Деспа Кателиева, както и от членовете на УС на БФХГ Ина Ананиева и Мариета Дукова", написаха от БФХГ във Фейсбук.

Резултатите от тази проверка ще бъдат ключови за определянето на първите родни представителки на международните турнири през месец февруари, на които България ще участва. Окончателното решение ще бъде взето от старши треньора на националния отбор - Кристина Илиева.