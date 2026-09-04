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Дебютантът за Борусия Дортмунд Янис Константелиас ще отсъства до пролетта

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Спорт
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23-годишният гръцки национал ще претърпи операция след скъсването на кръстни връзки и се очаква да бъде извън терените между пет и шест месеца

Дебютантът за Борусия Дортмунд Янис Константелиас ще отсъства до пролетта
Снимка: БГНЕС
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Борусия Дортмунд ще трябва да се справя без Янис Константелиас през по-голямата част от сезона. 23-годишният полузащитник ще бъде подложен на операция през следващата седмица в Мюнхен след тежката контузия, която получи на старта на Бундеслигата.

Константелиас скъса кръстни връзки на коляното по време на двубоя срещу Хамбургер ШФ. Травмата ще го извади от игра за продължителен период, като прогнозите са възстановяването му да отнеме между пет и шест месеца.

При нормално протичане на рехабилитацията гръцкият футболист би могъл да се завърне на терена през март 2027 година. В Дортмунд се надяват той да бъде на разположение за заключителната част от сезона.

Травмата е сериозен удар както за Константелиас, така и за Борусия, след като полузащитникът пристигна в германския клуб едва през летния трансферен прозорец.

23-годишният грък беше привлечен от ПАОК с очаквания да има важна роля в състава на Борусия Дортмунд, но още в началото на първия си сезон в Бундеслигата е принуден да се изправи пред продължително възстановяване.

След предстоящата операция Константелиас ще започне рехабилитация, а в Дортмунд ще следят внимателно състоянието му с надеждата да го върнат в игра през втората половина на кампанията.



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#Янис Константелиас #ФК Борусия Дортмунд

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