Тежък удар за Борусия Дортмунд след кошмарна контузия на Янис Константелиас

Борусия Дортмунд получи тежък удар още в началото на новия сезон. Гръцкият полузащитник Янис Константелиас е със скъсани кръстни връзки на коляното и ще отсъства от терените в продължение на няколко месеца, потвърдиха от германския клуб след направените медицински изследвания.

Константелиас получи контузията при своя дебют в Бундеслигата за "жълто-черните“ в събота. Началото на двубоя срещу Хамбургер ШФ изглеждаше повече от обещаващо за гръцкия национал, който се разписа при победата с 2:0 и демонстрира добро взаимодействие със Серу Гираси и своя сънародник Константинос Карецас.

През второто полувреме обаче ситуацията се промени драматично. Константелиас падна на тревата и веднага се хвана за коляното, което породи сериозни притеснения в щаба на Борусия. Последвалите медицински тестове потвърдиха тежката диагноза.

"Цялото семейство на Дортмунд е зад теб, Янис. Ще се върнеш по-силен“, написаха от клуба в подкрепа на полузащитника.

Травмата идва в изключително неприятен момент както за футболиста, така и за Борусия. Константелиас има едва два официални мача за германския вицешампион – за Купата на Германия и в първия кръг на Бундеслигата, след като през лятото премина в Дортмунд от ПАОК.

Отсъствието на 23-годишния грък поставя ръководството на Борусия и пред сериозен проблем в самия край на трансферния период. До затварянето на прозореца остава само един ден, в който „жълто-черните“ могат да потърсят заместник на Константелиас и да подсилят състава след тежката му контузия.