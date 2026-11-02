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Дефицът достигна 2,8% към края на септември

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Изпълнението на приходите и разходите изостава

повече пари производство водят нова инфлация смятат икономисти
Снимка: илюстративна
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Дефицитът в бюджета достигна 2,8% от БВП или 3,7 млрд. евро към края на септември. Това съобщиха от министерството на финансите. От публикуваната информация става ясно, че изпълнението на план сметката изостава от първоначално заложеното.

Така приходите към края на септември възлизат на 33,8 млрд. евро или 68,3% от годишните разчети. Те са с 10,9% повече в сравнение с миналата година. Разходите са 37,6 млрд. евро или 66,1 на сто от заложеното.

"Причините за наблюдавания ръст на разходите основно са: увеличение на разходите за пенсии след тяхната индексация по швейцарското правило от 01.07.2025 г и 01.07.2026 г., увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и увеличението на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г. (5 на сто), считано от януари 2026 г., значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по ПВУ и по Общинската инвестиционна програма, и други", обясняват от финансовото министерство.

Утре се очаква ведомството да публикува и прогнозата си за изпълнение на бюджета към края на октомври.

#БВП #дефицит #бюджет #новини в Метрото

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