ИЗВЕСТИЯ

НА ЖИВО: Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП...
Чете се за: 00:47 мин.
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 11:07 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:30 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

Чете се за: 02:07 мин.
Европейски футбол
Той ще бъде удостоен с титлата "Сър" за приноса си към спорта и благотворителната си дейност.

дейвид бекъм получи рицарското звание
Снимка: БТА
Бившият капитан на националния отбор на Англия по футбол Дейвид Бекъм ще получи рицарското си звание днес в замъка Уиндзор, съобщи ДПА.

Той ще бъде удостоен с титлата "Сър" за приноса си към спорта и благотворителната си дейност. Бекъм коментира, че за него е "голяма чест" и е "изключително горд“ от признанието, когато стана ясно, че е включен в списъка за получаване на рицарско звание по време на празненството за рождения ден на крал Чарлз III през юни.

Футболната звезда от североизточен Лондон дебютира в английската Висша лига за Манчестър Юнайтед през 1995 година и беше част от отбора, извоювал драматична победа на финала на Шампионската лига през 1999 г. срещу Байерн Мюнхен с 2:1 с два късни гола. Бекъм реализира 85 попадения за "Червените дяволи“, а сред успехите му са още шест титли от Премиършип и два трофея от ФА Къп. След периода в манчестърския гранд той играе в Реал Мадрид, Милан, Лос Анджелис Галакси и Пари Сен Жермен, преди оттеглянето си от футбола през 2013 година.

В момента 50-годишният англичанин е съсобственик и президент на отбора от футболната лига на САЩ (МЛС) Интер Маями, в който играе аржентинската суперзвезда Лионел Меси.

Редом с футболната си кариера, Бекъм подкрепя редица благотворителни каузи, което включва работата му като посланик на добра воля към организацията за хуманитарна помощ УНИЦЕФ от 2005 г. Миналата година англичанинът беше избран за посланик на Фондацията на краля, провеждаща благотворителна дейност в сферата на образованието в Обединеното кралство.

#Дейвид Бекъм

