Дейвид Пастор: Искрено се извинявам за постъпката си

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Футболистът на ЦСКА си извини, след като бе арестуван за шофиране в нетрезво състояние.

Пастор ЦСКА
Снимка: Официален сайт / cska.bg
ЦСКА публикува изявление от футболиста Дейвид Пастор във връзка с инцидента, който доведе до задържането му от органите на реда заради шофиране в нетрезво състояние.

Изявлението на Дейвид Пастор:

Уважаеми привърженици на ЦСКА, уважаеми фенове на футбола в България,

На първо място искам най-искрено да се извиня за постъпката си. Съзнавам, че с действията си навредих не само на себе си и на близките си, но и на футболния клуб ЦСКА, на съотборниците си и на всички, които ме подкрепят.

Наскоро преживях труден момент в личен план и по правило подобни постъпки никога не са били част от характера и поведението ми като човек, спортист и като играч на ЦСКА. Но нищо не може да оправдае простъпката ми от онази вечер. Поемам пълна отговорност за случилото се и ще понеса всички последствия съобразно решенията на компетентните органи.

Приемам този инцидент като сериозен урок. Осъзнавам, че като футболист на ЦСКА и като публична личност от мен се очаква да бъда пример – както на терена, така и извън него. Гарантирам, че ще спазвам стриктно законите и ще положа всички усилия да възстановя доверието чрез поведението си и професионалното си отношение.

Още веднъж поднасям искрените си извинения към привържениците на ЦСКА, съотборниците ми, треньорския щаб, ръководството на клуба и към всички български граждани.

Защитникът на ЦСКА Дейвид Пастор е задържан заради шофиране в нетрезво състояние
Защитникът на ЦСКА Дейвид Пастор е задържан заради шофиране в нетрезво състояние
Дрегерът е отчел 2.32 промила алкохол.
Чете се за: 00:40 мин.
