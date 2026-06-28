Деклан Райс се завръща в титулярния състав на Англия за 1/16 финала срещу ДР Конго

Полузащитникът на Англия Деклан Райс се очаква да започне като титуляр в осминафиналния двубой срещу ДР Конго на Световното първенство, след като е преодолял проблема с прасеца, съобщават британските медии.

27-годишният футболист пропусна победата с 2:0 над Панама в последния мач от груповата фаза, след като получи тежък удар при нулевото равенство срещу Гана. Райс не успя да проведе пълноценни тренировки в дните преди срещата с Панама, но впоследствие се включи в последното занимание на отбора преди отпътуването за Ню Джърси.

В негово отсъствие селекционерът Томас Тухел заложи в халфовата линия на Джуд Белингам и Елиът Андерсън. Очакванията обаче са футболистът на Арсенал да се завърне сред титулярите за първия елиминационен мач на "трите лъва“, който ще се играе в Атланта.

По-сериозните кадрови проблеми пред английския национален отбор остават свързани с Рийс Джеймс и Джарел Куанса. Защитникът на Челси пропусна двубоя с Панама заради травма в подколянното сухожилие, получена срещу Гана.

Въпреки че Тухел не изключва възможността Джеймс да бъде на разположение още за срещата с ДР Конго, по-вероятно е десният бек да се завърне в игра на по-късен етап от турнира.