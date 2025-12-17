БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Декларация ЕС – Западните Балкани: Северна Македония да изпълнява договора с България

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Декларация ЕС – Западните Балкани: Северна Македония да изпълнява договора с България
Снимка: БГНЕС
Разширяването на Европейския съюз със Западните Балкани ще се осъществява стриктно на принципа на собствените заслуги и при пълно спазване на поетите международни ангажименти, като Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Северна Македония. Това се казва в Брюкселската декларация, приета на срещата на върха ЕС – Западни Балкани в Брюксел. В нея участваха държавните ръководители на всички държави кандидати от региона, с изключение на Сърбия. Сръбският президент Александър Вучич заяви още вчера, че няма да присъства на срещата. България е представлявана от премиера в оставка Росен Желязков.

Лидерите на ЕС и държавите членки, в консултация с партньорите от региона, подчертават, че бъдещето на Западните Балкани е в Европейския съюз и че разширяването представлява геостратегическа инвестиция в мир, сигурност, стабилност и просперитет. В декларацията се посочва, че ускоряването на процеса на присъединяване зависи от достоверни реформи, строга и справедлива условност и напредък, оценяван изцяло въз основа на постигнатите резултати.

ЕС изрично акцентира, че приобщаващото регионално сътрудничество, помирението и добросъседските отношения остават съществени елементи на процеса на разширяване и изграждането на споделено бъдеще. В този контекст се подчертава необходимостта от добросъвестно и с осезаеми резултати изпълнение на международните споразумения, включително Преспанското споразумение с Гърция и Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България.

В декларацията се подчертава още, че разширяването трябва да върви паралелно с вътрешната подготовка на ЕС, както и че страните кандидатки следва да ускорят реформите си, особено в областта на върховенството на правото, демократичните институции, свободата на медиите и правата на малцинствата.

В текста се припомня, че поетапната интеграция на Западните Балкани вече е в ход в редица области и се осъществява на обратим и основан на заслуги принцип, като предоставя конкретни ползи за гражданите още преди пълноправното членство. Съюзът подчертава, че напредъкът в икономическата интеграция трябва да запази целостта на вътрешния пазар и равнопоставените условия за конкуренция.

Лидерите на ЕС потвърждават и очакването си партньорите от Западните Балкани да се съобразяват с Общата външна политика и политика на сигурност на Съюза, включително прилагането на ограничителните мерки, както и да засилят усилията си срещу корупцията, организираната престъпност и хибридните заплахи.

снимки: БГНЕС

Следващата среща на върха ЕС – Западни Балкани ще се проведе в Черна гора през юни 2026 г.

