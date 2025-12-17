Хърватия предлага Загреб за седалище на Митническия съюз на ЕС

Хърватия представи в Брюксел кандидатурата на Загреб за седалище на Митническия съюз на Европейския съюз - нова агенция, която ще подкрепя националните митнически агенции, съобщи хърватското издание "Индекс".

Хърватия, като най-млада страна членка на ЕС, няма нито една децентрализирана агенция на територията си, отбелязва изданието.

За седалище на Митническия съюз на ЕС се борят още осем страни - Белгия, Франция, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния и Испания. Очаква се решението да бъде взето в началото на 2026 г.

"Загреб предлага сигурна, стабилна и гостоприемна атмосфера и според всички статистики се класира сред най-сигурните столици в Европа", каза хърватският министър на финансите Марко Приморац, който представи кандидатурата на Загреб. "Тук служителите в митническия съюз и семействата им ще се насладят на високо качество на живот, обогатено с живописната атмосфера на града и гостоприемството, с което Хърватия е известна".

Приморац подчерта, че Хърватия управлява най-дългата част от външната граница на ЕС, през която преминава по-голямата част от сухопътните товари между всички страни членки, а значителна част влиза през морските пристанища и летищата.

Очаква се Митническият съюз на ЕС да бъде създаден следващата година, а първият достъп до центъра за данни да се осъществи до 2028 г. Очаква се съюзът да опрости митническите процедури, да подобри сигурността на онлайн пазаруването за европейските граждани и да предложи на националните власти по-прости инструменти.