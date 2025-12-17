БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Хърватия предлага Загреб за седалище на Митническия съюз на ЕС

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Запази
Хърватия предлага Загреб за седалище на Митническия съюз на ЕС
Слушай новината

Хърватия представи в Брюксел кандидатурата на Загреб за седалище на Митническия съюз на Европейския съюз - нова агенция, която ще подкрепя националните митнически агенции, съобщи хърватското издание "Индекс".

Хърватия, като най-млада страна членка на ЕС, няма нито една децентрализирана агенция на територията си, отбелязва изданието.

За седалище на Митническия съюз на ЕС се борят още осем страни - Белгия, Франция, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния и Испания. Очаква се решението да бъде взето в началото на 2026 г.

"Загреб предлага сигурна, стабилна и гостоприемна атмосфера и според всички статистики се класира сред най-сигурните столици в Европа", каза хърватският министър на финансите Марко Приморац, който представи кандидатурата на Загреб.

"Тук служителите в митническия съюз и семействата им ще се насладят на високо качество на живот, обогатено с живописната атмосфера на града и гостоприемството, с което Хърватия е известна".

Приморац подчерта, че Хърватия управлява най-дългата част от външната граница на ЕС, през която преминава по-голямата част от сухопътните товари между всички страни членки, а значителна част влиза през морските пристанища и летищата.

Очаква се Митническият съюз на ЕС да бъде създаден следващата година, а първият достъп до центъра за данни да се осъществи до 2028 г. Очаква се съюзът да опрости митническите процедури, да подобри сигурността на онлайн пазаруването за европейските граждани и да предложи на националните власти по-прости инструменти.

#митнически съюз #Загреб #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
2
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали директно в телефона на директора
3
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали...
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
4
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
5
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ
6
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: Европа

Стачка на персонала на Лувъра
Стачка на персонала на Лувъра
Декларация ЕС – Западните Балкани: Северна Македония да изпълнява договора с България Декларация ЕС – Западните Балкани: Северна Македония да изпълнява договора с България
Чете се за: 02:55 мин.
Усилията за мир в Украйна: В очакване на срещата на върха на ЕС в Брюксел Усилията за мир в Украйна: В очакване на срещата на върха на ЕС в Брюксел
Чете се за: 01:45 мин.
Премиерът в оставка Росен Желязков в Брюксел: Няма притеснения за еврозоната Премиерът в оставка Росен Желязков в Брюксел: Няма притеснения за еврозоната
Чете се за: 03:55 мин.
ЕП гласува забрана за вноса на руски природен газ ЕП гласува забрана за вноса на руски природен газ
Чете се за: 03:57 мин.
Забрана за внос на руски газ в ЕС Забрана за внос на руски газ в ЕС
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал камерите, вчера разбрах Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал камерите, вчера разбрах
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Скандалът в 138-о училище: Директорът е с две повдигнати обвинения след откритите камери в тоалетни (ОБЗОР) Скандалът в 138-о училище: Директорът е с две повдигнати обвинения след откритите камери в тоалетни (ОБЗОР)
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Нетаняху обяви историческа сделка за газ с Египет Нетаняху обяви историческа сделка за газ с Египет
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Премиерът в оставка Росен Желязков в Брюксел: Няма притеснения за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Парламентът прие на второ четене удължителния закон за бюджета
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Нов филм на БНТ: Започнаха снимките на "Коледни агенти"
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ