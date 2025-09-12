БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Делото "Дебора": Обвиненият Георги не бил виновен, тя изпитва страх
Делото "Дебора": Обвиненият Георги не бил виновен, тя изпитва страх

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
То започна отначало и се води при закрити врати

Делото "Дебора": Обвиненият Георги не бил виновен, тя изпитва страх
Снимка: БТА
Делото в Районния съд в града започна отначало и се води при закрити врати. Георгиев е обвинен за причинена средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова от Стара Загора.

"Не съм виновен, надявам се съдът да бъде обективен и да излезе истината", коментира пред журналисти в Пловдив обвиняемият по делото "Дебора" Георги Георгиев.

Георгиев е на свобода под парична гаранция от 10 000 лева, решиха през август окръжните магистрати.

Защитниците на Георгиев поискаха прекратяване на съдебното производство и връщането му в досъдебна фаза. Причината е, че разследващ полицай по делото и свидетел, който също е полицай, са съпрузи. Те се уповават на влязъл в сила съдебен акт на Окръжен съд – Стара Загора по друго дело, че подобна връзка представлява пречка. Там същите униформени отново са разследващ и свидетел.

По делото „Дебора“ свидетелят първи е извършил разузнавателна беседа с Михайлова, разпитан е като свидетел, получавал е веществени доказателства чрез протоколи, които са прилагани по делото, а в същото време неговата съпруга е била разследващият полицай, допълниха юристите.

Съдът отхвърли искането на адвокатите и делото продължи с разпити на свидетели.

"Изпитвам страх. Две години нищо не се случва и това ме отчайва, защото не се дава добър пример на жените, които са претърпели подобни неща", коментира Дебора Михайлова преди началото на процеса днес.

Случаят с нападението срещу Дебора Михайлова е от лятото на 2023 г. и предизвика вълна от съпричастност в цялата страна. Тогава хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие и в подкрепа на момичето. Делото "Дебора" бе прехвърлено от Стара Загора в Пловдив, тъй като всички съдии там си направиха отвод.

