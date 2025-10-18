БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ден на траур в Созопол след катастрофата с трима загинали младежи

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
В понеделник знамената на всички общински сгради и обществени места ще бъдат спуснати наполовина

В знак на съпричастност към трагичната гибел на тримата загинали младежи в тежката катастрофа на пътя Созопол – Черноморец кметът на Община Созопол обявява понеделник, 20 октомври, за ден на траур в общината.

В този ден знамената на всички общински сгради и обществени места ще бъдат спуснати наполовина.

Отменят се всички публични тържества и развлекателни събития, организирани на територията на Община Созопол, с изключение на тези от личен характер.

В случай че предварително планирано събитие не може да бъде отменено организаторите следва да го съобразят с обявения траур и то да започне с минута мълчание в памет на загиналите.

Кметът Тихомир Янакиев и общинската администрация изказват искрени съболезнования към семействата и близките на починалите деца.

