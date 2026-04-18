Ден за размисъл преди предсрочните парламентарни избори на 19 април

Забранена е политическата агитация, митинги или раздаване на агитационни материали

Днес е ден за размисъл преди предсрочните парламентарни избори на 19 април. Забранена е политическата агитация, митинги или раздаване на агитационни материали. Не е разрешено да се обявяват резултати от социологически проучвания, премахват се агитационните материали, които се намират на по-малко от 50 метра от входа на сградите, в които се помещават изборните секции.

Изборният ден започва в 7.00 часа и продължава до 20.00 часа. Ако пред секцията има чакащи хора, гласуването може да бъде удължено до 21:00 ч. Гласува се само с валидна лична карта или "зелен паспорт" (за родените преди 1931 г.).

На изборите в неделя ще участват 14 партии, 10 коалиции и един независим кандидат. Те ще се борят за гласовете на избирателите за попълване на 240 места в 52-рото Народно събрание. Малко над 4700 са кандидатите, регистрирани за вота в цялата страна.

На вота в неделя ще се гласува с машини и с хартиени бюлетини. Възможност за гласуване с машина ще има у нас в секциите с над 300 избиратели. В останалите – ще се гласува с хартия.

Зад граница сънародниците ни ще гласуват в 493 секции, разположени в 55 държави. Окончателният брой избиратели за вота в неделя е 6 575 151.

#избори на 19 април #избори 2026 #ден за размисъл #предсрочни парламентарни избори

