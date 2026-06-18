Депутатите приеха правилата за избора на кандидата на НС за антикорупционната комисия

НС прие правилата, по които ще изберат единия от петимата кандидати за новата антикорупционна комисия.

Депутатите ще разполагат със 7 дни за издигане на кандидатури. Кандидатите трябва да бъдат магистри по право, с поне десет за години юридически стаж и високи нравствени качества.

Висшият адвокатски съвет и двете върховни съдилища ще изберат по един член на бъдещата комисия, по един представител в нея ще имат Народното събрание и президентът.