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Депутатите приеха правилата за избора на кандидата на НС за антикорупционната комисия

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НС прие правилата, по които ще изберат единия от петимата кандидати за новата антикорупционна комисия.

Депутатите ще разполагат със 7 дни за издигане на кандидатури. Кандидатите трябва да бъдат магистри по право, с поне десет за години юридически стаж и високи нравствени качества.

Висшият адвокатски съвет и двете върховни съдилища ще изберат по един член на бъдещата комисия, по един представител в нея ще имат Народното събрание и президентът.

Цончо Ганев, "Възраждане": До кога ще продължаваме като НС да се правят проверки за принадлежност към службите за преди 37 години и това облечено в бюджет, което струва 5 милиона. Ще сменяме един член на комисията с друг. Защо се занимаваме с досиета на хора, които ги няма. Да оправдаваме 5 милиона бюджет за комисията по досиетата."

Димитър Найденов, ДБ: "Предложихме да се впише да се обсъди всяка негативно становище. Смисъла не е просто гражданските организации да изпращат становища, които да попаднат в чекмедже. Това предложение не дава право на вето. То изисква нещо естествено - аргументирана позиция. Ако поличум отрицателно становище от Висшия адвокатски съвет, да има прозрачност. Да се поема отговорност за решенията. КПК трябва да започне своя мандат с доверие."

Димитър Балев, ПБ: "Две редакции предлагам: тридневния срок за предложения от НС да се увеличи от три на 7 дни."

Велислав Величков, ПП: "Разумно е срокът да е от 3 на 7 дни. От два на 5 дни да се увеличи срокът за становища."

#кандидат за антикорупционната комисия #приемане #НС #правила

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