Депутатите приеха правилата за избора на кандидата на НС за антикорупционната комисия

НС прие правилата, по които ще изберат единия от петимата кандидати за новата антикорупционна комисия.
Депутатите ще разполагат със 7 дни за издигане на кандидатури. Кандидатите трябва да бъдат магистри по право, с поне десет за години юридически стаж и високи нравствени качества.
Висшият адвокатски съвет и двете върховни съдилища ще изберат по един член на бъдещата комисия, по един представител в нея ще имат Народното събрание и президентът.
Цончо Ганев, "Възраждане": До кога ще продължаваме като НС да се правят проверки за принадлежност към службите за преди 37 години и това облечено в бюджет, което струва 5 милиона. Ще сменяме един член на комисията с друг. Защо се занимаваме с досиета на хора, които ги няма. Да оправдаваме 5 милиона бюджет за комисията по досиетата."
Димитър Найденов, ДБ: "Предложихме да се впише да се обсъди всяка негативно становище. Смисъла не е просто гражданските организации да изпращат становища, които да попаднат в чекмедже. Това предложение не дава право на вето. То изисква нещо естествено - аргументирана позиция. Ако поличум отрицателно становище от Висшия адвокатски съвет, да има прозрачност. Да се поема отговорност за решенията. КПК трябва да започне своя мандат с доверие."
Димитър Балев, ПБ: "Две редакции предлагам: тридневния срок за предложения от НС да се увеличи от три на 7 дни."
Велислав Величков, ПП: "Разумно е срокът да е от 3 на 7 дни. От два на 5 дни да се увеличи срокът за становища."