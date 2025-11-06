БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за...
Чете се за: 02:07 мин.
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Десет българи се класираха за четвъртфиналите на турнир от ITF в Пазарджик

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Запази

В рамките на един месец ТК „Фаворит" е домакин на три турнира от календара на ITF. 

тенис турнир в Пазарджик ITF
Снимка: БФ Тенис

Десет български тенисисти (четирима юноши и шест девойки) се класираха за четвъртфиналите на единично на турнир от категория J30 на ITF в Пазарджик. В рамките на един месец ТК „Фаворит" е домакин на три турнира от календара на ITF.

За четвъртфиналите при юношите се класираха Станислав Косев, Борис Начев, Борис Борисов и Мартин Бонев.

За четвъртфиналите при девойките се класираха Андрея Глушкова, Кристина Кънева, Моника Господинова, Сирма Манчева, Рая Маркова и Калина Симеонова.

#Турнир на ITF в Пазарджик

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Фентанилът: Вълна от смърт в България
1
Фентанилът: Вълна от смърт в България
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Отиде си режисьорът Росен Елезов
3
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
4
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
"Земляците" се завърнаха у дома: Град Левски събра отново Парцалев, Вачков и Цончев
5
"Земляците" се завърнаха у дома: Град Левски събра отново...
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
6
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Български тенис

Динко Динев с втора победа и място на четвъртфиналите на турнир в Гърция
Динко Динев с втора победа и място на четвъртфиналите на турнир в Гърция
Ива Иванова отпадна във втория кръг на сингъл на турнир в Ираклион Ива Иванова отпадна във втория кръг на сингъл на турнир в Ираклион
Чете се за: 00:35 мин.
Победа за Вардан Манукян и загуба за Янаки Милев на турнир в Анталия Победа за Вардан Манукян и загуба за Янаки Милев на турнир в Анталия
Чете се за: 01:22 мин.
Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Манама Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Манама
Чете се за: 00:57 мин.
Григор Димитров ще завърши 2025 г. в топ 50 на световния тенис Григор Димитров ще завърши 2025 г. в топ 50 на световния тенис
Чете се за: 01:07 мин.
14 българи се класираха за осминафиналите на ITF турнир в Пазарджик 14 българи се класираха за осминафиналите на ITF турнир в Пазарджик
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Дрогиран шофьор мина на червено и се заби зрелищно пред болница в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО) Дрогиран шофьор мина на червено и се заби зрелищно пред болница в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за инвестициите Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за инвестициите
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Сомалийски пирати нападнаха танкер
Чете се за: 00:50 мин.
По света
План-сметката за 2026 г.: Опозицията отново разкритикува приходната...
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Силви Кирилов прие оставката на Обществения съвет за Националната...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
След век закъснение: България и Северна Македония подписаха...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ