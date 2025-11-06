Десет българи се класираха за четвъртфиналите на турнир от ITF в Пазарджик

Десет български тенисисти (четирима юноши и шест девойки) се класираха за четвъртфиналите на единично на турнир от категория J30 на ITF в Пазарджик. В рамките на един месец ТК „Фаворит" е домакин на три турнира от календара на ITF.

За четвъртфиналите при юношите се класираха Станислав Косев, Борис Начев, Борис Борисов и Мартин Бонев.

За четвъртфиналите при девойките се класираха Андрея Глушкова, Кристина Кънева, Моника Господинова, Сирма Манчева, Рая Маркова и Калина Симеонова.