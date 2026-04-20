Дете на 4 години пострада при катастрофа между хасковските села Узунджово и Александрово

Две деца и жена са пострадали при пътен инцидент на пътя между хасковските села Узунджово и Александрово в неделя (19 април) следобед, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Те са пътували в автомобил, шофиран от 58-годишен мъж от село Каснаково. Водачът е загубил управлението, излязъл е в дясно по посоката си на движение в канавка и се е преобърнал.

Най-тежко е пострадало момче на четири години, което е транспортирано за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Пловдив с опасност за живота. Другото пострадало дете- на пет години, и 37-годишната жената са в хасковската болница без опасност за живота.

Пробата за алкохол на водача е отчела 0,79 промила в издишания въздух. Образувано е досъдебно производство.