Детройт Пистънс победи Кливланд Кавалиърс и поведе в полуфиналите на НБА

Детройт започна с победа полуфиналната серия в Източната конференция на НБА, след като надделя над Кливланд със 111:101 в първия мач.

Ключова роля за успеха изиграха Кейд Кънингам, който завърши с 23 точки, и Тобиас Харис с 20 точки. „Буталата“ започнаха силно срещата и още в началните минути изградиха двуцифрена преднина, с която контролираха развоя на двубоя през голяма част от времето.

Въпреки това Кливланд успя да се върне в мача в заключителната четвърт, като направи серия от 11:0 и изравни резултата при 93:93. Детройт обаче реагира навреме и отново наложи темпото си, за да затвори мача в своя полза.

За гостите най-резултатен беше Донован Мичъл с 23 точки, а Дънкан Робинсън добави 19. В състава на Кливланд Джеймс Хардън завърши с 22 точки, но допусна и седем грешки, а Джарет Алън остана далеч от обичайното си ниво с едва 2 точки и 3 борби.

Вторият мач от серията е насрочен за петък, като започва след полунощ българско време.

Полуфинални плейофи в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада::

Източна конференция:

Детройт - Кливланд - 111:101

* Детройт води с 1:0 победи в серията.

Западна конференция:

Оклахома – Лос Анджелис Лейкърс - 108:90

* Оклахома води с 1:0 победи в серията