Девет комплекта медали бяха раздадени в деветия ден на Зимните олимпийски игри

Спорт
Българският олимпийски отбор продължи силното си присъствие.

Федерика Бриньоне
Снимка: БТА
Българският олимпийски отбор продължи силното си присъствие на Зимни олимпийски игри 2026 в деветия ден, когато станаха ясни медалистите в девет нови дисциплини.

В биатлона младата Лора Христова се утвърди като истинска сензация, завършвайки на 7-о място в преследването на 10 километра, без да допуска грешка при стрелбата. Милена Тодорова се нареди 14-а, като регистрира една неточност в стрелбата.

При мъжете Константин Василев участва в преследването на 12.5 км и завърши на 57-о място с общо седем пропуска на стрелбището. Неговият съотборник Благой Тодев не успя да завърши състезанието, след като беше принуден да напусне трасето след третата стрелба.

В алпийските дисциплини Анина Цурбриген стартира в гигантския слалом при жените, но не успя да завърши първия манш.

По две титли за деня спечелиха Норвегия, Италия и Великобритания, а Канада взе първото си злато от началото на Игрите. Спортисти от Швеция и Нидерландия също чуха химните на своите страни на почетната стълбичка, правейки деветия ден на Игрите особено интересен и динамичен.

Още от: Milano Cortina 2026

Минерва Хазе и Никита Володин водят след кратката програма при спортните двойки по фигурно пързаляне
Минерва Хазе и Никита Володин водят след кратката програма при спортните двойки по фигурно пързаляне
Норвежка спечели първия олимпийски ски скок за жени от голяма шанца Норвежка спечели първия олимпийски ски скок за жени от голяма шанца
Чете се за: 01:10 мин.
Алберт Попов ще стартира с номер 18 в слалома Алберт Попов ще стартира с номер 18 в слалома
Чете се за: 00:57 мин.
Великобритания се поздрави със златните медали в смесените отбори по скелетон Великобритания се поздрави със златните медали в смесените отбори по скелетон
Чете се за: 01:45 мин.
Алберт Попов и Калин Златков на олимпийската сцена - гледайте слалома в понеделник по БНТ 1 и БНТ 3 Алберт Попов и Калин Златков на олимпийската сцена - гледайте слалома в понеделник по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:40 мин.
Канада се разправи с Франция на хокей на лед Канада се разправи с Франция на хокей на лед
Чете се за: 01:25 мин.

