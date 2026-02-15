Девет комплекта медали бяха раздадени в деветия ден на Зимните олимпийски игри

Българският олимпийски отбор продължи силното си присъствие на Зимни олимпийски игри 2026 в деветия ден, когато станаха ясни медалистите в девет нови дисциплини.

В биатлона младата Лора Христова се утвърди като истинска сензация, завършвайки на 7-о място в преследването на 10 километра, без да допуска грешка при стрелбата. Милена Тодорова се нареди 14-а, като регистрира една неточност в стрелбата.

При мъжете Константин Василев участва в преследването на 12.5 км и завърши на 57-о място с общо седем пропуска на стрелбището. Неговият съотборник Благой Тодев не успя да завърши състезанието, след като беше принуден да напусне трасето след третата стрелба.

В алпийските дисциплини Анина Цурбриген стартира в гигантския слалом при жените, но не успя да завърши първия манш.

По две титли за деня спечелиха Норвегия, Италия и Великобритания, а Канада взе първото си злато от началото на Игрите. Спортисти от Швеция и Нидерландия също чуха химните на своите страни на почетната стълбичка, правейки деветия ден на Игрите особено интересен и динамичен.