Минерва Хазе и Никита Володин водят след кратката програма при спортните двойки по фигурно пързаляне

Световните вицешампиони Минерва Хазе и Никита Володин (Германия) поведоха след кратката програма при спортните двойки на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Германците впечатлиха с технически сложен танц и получиха 80.01 точки – най-високият резултат в тяхната кариера.

След тях временно са настоящите европейски първенци Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия) със 75.46 точки, а канадците Лия Перейра и Трент Мишо заемат трето място с 74.60.

Много от другите двойки допуснаха сериозни грешки. Японските фаворити и двукратни световни шампиони Рику Миура и Рюичи Кихара изпълниха неточен елемент при поддръжката и са пети със 73.11 точки.

Златните медалисти от Пекин 2022 Вънцзин Суй и Цун Хан заемат шесто място с 72.66 точки, а италианските любимци Сара Конти и Николо Мачи са осми с 71.70 точки.

Медалите ще бъдат раздадени след волната програма в понеделник, в която ще участват 16 от общо 19-те двойки.