Деветима български джудисти ще участват на турнира от Големия шлем в Лозана (Швейцария).

При мъжете на татамито ще излязат седем представители на България, а при жените - две. В състава е и най-добрият български джудист Ивайло Иванов (90).

Днес (27 август) от 15:00 часа ще бъде теглен жребият, а схватките стартират в петък.

Следва програмата с българското участие:

В петък излизат Габриела Димитрова (52) и Боян Йотов (66), в събота - Йоана Манова (63), Марк Христов (73), както и Георги Граматиков и Христо Вълков (81).

В неделя ще спорят Ивайло Иванов и Мариян Палев (90), а също Борис Георгиев (100).

На турнира ще стартират 515 състезатели от 77 държави.