Девойките до 19 с изразителна победа над Казахстан

от БНТ
Спорт
Срещата завърши 5:1.

България У19 девойки
Снимка: БФС
Националният отбор на България за девойки до 19 години започна по отличен начин участието си във втория кръг на европейските квалификации, след като постигна убедителна победа с 5:1 срещу Казахстан.

Двубоят се проведе в Малта, където възпитаничките на селекционера Ангел Славов демонстрираха силна и резултатна игра.

България поведе още в 9-ата минута с попадение на Мариела Петрова. В 22-ата минута Рая Бонева удвои преднината, а малко преди почивката Моника Балиова се разписа за 3:1.

През второто полувреме българският тим продължи да доминира на терена. В 52-ата минута Мариела Петрова отбеляза втория си гол в срещата, а шест минути по-късно Андреа Бояджиева оформи крайното 5:1.

С този категоричен успех България WU19 дава силен старт на участието си в турнира.

Следващият мач на българските националки е срещу домакина Малта на 12 април от 15:30 часа.

#Национален отбор по футбол на България У19

ТОП 24

Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
1
Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
2
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
4
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Валежи от дъжд днес и утре
5
Валежи от дъжд днес и утре
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
6
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Още от: Национални отбори

Ветеранът Луис Суарес е готов да се върне в националния отбор на Уругвай
Ветеранът Луис Суарес е готов да се върне в националния отбор на Уругвай
Футболните национали до 15 г. разгромиха Малта в контрола Футболните национали до 15 г. разгромиха Малта в контрола
Чете се за: 01:07 мин.
Лош край за футболните национали до 16 г. на Турнира за развитие на УЕФА Лош край за футболните национали до 16 г. на Турнира за развитие на УЕФА
Чете се за: 02:50 мин.
България започва участието си в квалификациите за световния шампионат по футзал България започва участието си в квалификациите за световния шампионат по футзал
Чете се за: 01:52 мин.
Истории от Световните първенства – 2006 Истории от Световните първенства – 2006
Чете се за: 20:45 мин.
Гневът на Италия Гневът на Италия
Чете се за: 05:05 мин.

Водещи новини

Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио
Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Проверяват 62 обществени поръчки заради съмнения за отклоняване на средства Проверяват 62 обществени поръчки заради съмнения за отклоняване на средства
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Пакистан се готви за преговорите между САЩ и Иран Пакистан се готви за преговорите между САЩ и Иран
Чете се за: 04:00 мин.
Икономика
Мелания Тръмп отхвърли твърденията за връзка с покойния финансист...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Виена в очакване на „Евровизия“
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Траур в Ливан: Остри реакции по света след израелските удари със...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
От ЦИК показаха комплектите за видеонаблюдение на преброяването на...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
