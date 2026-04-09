Девойките до 19 с изразителна победа над Казахстан

Националният отбор на България за девойки до 19 години започна по отличен начин участието си във втория кръг на европейските квалификации, след като постигна убедителна победа с 5:1 срещу Казахстан.

Двубоят се проведе в Малта, където възпитаничките на селекционера Ангел Славов демонстрираха силна и резултатна игра.

България поведе още в 9-ата минута с попадение на Мариела Петрова. В 22-ата минута Рая Бонева удвои преднината, а малко преди почивката Моника Балиова се разписа за 3:1.

През второто полувреме българският тим продължи да доминира на терена. В 52-ата минута Мариела Петрова отбеляза втория си гол в срещата, а шест минути по-късно Андреа Бояджиева оформи крайното 5:1.

С този категоричен успех България WU19 дава силен старт на участието си в турнира.

Следващият мач на българските националки е срещу домакина Малта на 12 април от 15:30 часа.