Дезире Дуе донесе победата на ПСЖ над Брест, която на практика осигури шампионската титла на тима в Лига 1

Отборът на Пари Сен Жермен се наложи над Брест с 1:0 в мач от 33-ия кръг на френската Лига 1. Така тимът на Луис Енрике на практика си осигури шампионската титла на Франция за поредна година. ПСЖ има 6 точки преднина пред Ланс, като и на двата тима им остават по два мача, но парижани имат и 15 гола по-добра голова разлика, което е определящо. Ланс и ПСЖ ще имат пряк двубой още в сряда на "Болаерт" в отложен мач от първенството, когато столичани и математически могат да си гарантират златните медали.

Срещу Брест Луис Енрике даде шанс и на голяма част от резервите си предвид задаващия се финал срещу Арсенал в Шампионската лига на 30 май, като резервата Дезире Дуе донесе победата в 82-рата минута.

Ще има голяма битка за останалите квоти за европейските турнири. Ланс си гарантира място в Шампионската лига с победата срещу Нант в петък. Олимпик Лион обаче загуби гостуването си на Тулуза с 1:2 и се лиши от възможността да си гарантира също място в най-силния турнир. Даян Метали и Уарен Каманзи вкараха за Тулуза, а междувременно тимът от Лион бе изравнил чрез Корентен Толисо. Тулуза изигра последните 15 минути от мача с човек по-малко заради втори жълт картон на Арон Донум.

Лил вече е еднолично на трето място, след като постигна ценна победа срещу Монако с 1:0 като гост. Денис Закария от монегаските си вкара автогол 20 минути преди края на срещата.

Рен също се бори за място в Европа, като победи Париж ФК с 2:1 у дома. Уилям Гьобелс бе извел столичани напред в резултата, но Естебан Лепол и Бреел Емболо направиха пълен обрат за Рен, който е на пето място в класирането, само на точка зад четвъртия и на две зад третия.

Олимпик Марсилия също се събуди в най-добрия момент, като надигра Льо Авър при гостуването си с 1:0 с попадение на Мейсън Грийнууд от дузпа в началото на втората част. Южняците са шести в подреждането и могат да си осигурят поне място в Лига Европа за сметка на Монако. В последния кръг Олимпик Марсилия приема Рен, което ще е истински финал за Европа.

В дъното на класирането Мец и Нант вече изпаднаха, като все още не е сигурен 16-ият, който ще играе бараж с третия от Лига 2. Оксер победи Ница с 2:1 и двата тима са с равни точки - по 31, като Оксер са се леко по-добра голова разлика. В последния кръг обаче Ница приема вече изпадналия Мец, а Оксер е гост на Лил, който се бори за Шампионската лига.

В останалите мачове от кръга на Лига 1 Анже и Страсбург направиха 1:1, а Лориен победи свалилия гарда Мец с 4:0 при гостуването си.